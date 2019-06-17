Пугачева планирует собрать Минск-Арену

Источник материала: Tut.by

Алла Пугачева выступит 2 ноября в «Минск-Арене» с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам.



Фото: Игорь Матвеев

Алла Пугачева — «женщина, которая поет» и собирает овации уже больше полувека. Ее первая сольная пластинка «Арлекино» разошлась тиражом 14 миллионов экземпляров. С тех пор каждая премьера Аллы Борисовны становилась событием, которое обсуждали все: как она спела, в чем вышла. Цитаты из песен немедленно становились крылатыми. Она получила несколько десятков наград и званий, включая Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства, орден «За заслуги перед Отечеством 4-й, 3-й и 2-й степеней», звание «Народная артистка СССР» и самое дорогое для каждого исполнителя — любовь народа.

Ей больше не нужно ничего доказывать, она может искренне говорить все, что думает, не оглядываясь на чужое мнение. «Поживи в моей шкуре, а потом уж учи меня жить», — поет Примадонна в своей новой песне, и в этой фразе раскрываются сила ее характера и мудрость, которой она готова поделиться с поклонниками.



Фото: Игорь Матвеев

Неожиданное возвращение на сцену любимой певицы в апреле этого года вызвало восторг поклонников. Билеты на концерт в московском Кремле разлетелись буквально за пару часов.

Кипучая смесь необыкновенного таланта и абсолютной уверенности в правоте своих слов и поступков обеспечивают ей восхищение и любовь публики на протяжении десятилетий. Поклонники ее творчества по праву называют Пугачеву символом эпохи. Ее почитают, ею восхищаются, она будоражит умы и неизменно привлекает внимание к своей персоне. Для любого события или испытания судьбы легко вспомнить подходящую песню Пугачевой, под которую можно погрустить, порадоваться и найти в себе силы для нового дня.



Фото: Игорь Матвеев

В год своего 70-летия, словно возвращаясь к истокам, Алла Пугачева выступит в Минске так, как когда-то начинала: только она и зритель, лицом к лицу. Только узнаваемый с первых секунд голос с хрипотцой, проникновенные тексты, искренность в каждой фразе и душа нараспашку. Это будет концерт-откровение, разговор по душам. Хорошо знакомые, давно любимые песни будут словно прожиты заново. В проверенных временем хитах теперь слышатся новые интонации, обнаруживаются другие смыслы. Прозвучат и новые песни-исповеди, в которых певица поделится мудростью.

Но Алла Борисовна изменила бы самой себе, если бы ограничилась лишь песнями — это не про нее. Так что зрителей ждут неожиданные образы, музыкальные сюрпризы и фирменный «пугачевский» юмор.

«Женщина, которая поет», «Не делайте мне больно, господа», «Я сегодня обеты молчанья нарушу», «Все хорошо», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Счастье напоказ», «Как-нибудь», «Звезда», «Пальто», «Соловушка», «Мой друг», «Любовь, похожая на сон», «На землю выпала роса» — все лучшее за 50 лет эстрадной карьеры Примадонны прозвучит со сцены «Минск-Арены» 2 ноября.

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