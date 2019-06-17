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Только вместе, только сообща

18.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

можно добиться того, чтобы наш район стал уютнее и краше, а жизнь людей -комфортне и лучше. Об этом в ходе большого разговора с жителями г.Городка, который прошёл 13 июня, заявил председатель районного исполнительного комитета Пётр Коробач.

Только вместе, только сообща

На снимке: на вопросы Г.И. Курмель отвечает В.В. Самсонов.

В ходе мероприятия городокчане озвучили вопросы, которые их волнуют не первый день, получили ответы «из первых уст».

  — Не секрет, что наш район является дотационным, — подчеркнул П. Коробач. — Доходная часть бюджета на текущий год составляет 31989,83 тыс. руб., удельный вес дотации — 51,7%. Около 37% бюджета составляет финансирование деятельности учреждений образования района, в том числе на приобретение школьных автобусов, автомобилей для подвоза продуктов питания, технологического оборудования для пищеблоков, электронных средств обучения и компьютерной техники, на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодёжи, капитальные и текущие ремонты, капитальный ремонт средней школы и детского сада в г. п. Езерище в рамках программы «Малые города». Также запланированы средства на финансирование учреждений здравоохранения и культуры, социальной отрасли, физической культуры и спорта, отраслевого хозяйства и природоохранной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство населённых пунктов.

  Особое внимание в ходе встречи глава исполнительной власти района уделил сфере торговли. Вокруг закрытия ряда точек общепита и хлебозавода в городе ходили различные слухи, поэтому для людей очень важно было услышать официальную версию.

 - В настоящее время торговое обслуживание населения района осуществляют 81 юридическое лицо и 127 индивидуальных предпринимателей, — подчеркнул Пётр Коробач. — Только с начала года было открыто четыре торговых объекта — частный магазин «Пинский трикотаж» в г. Городке, магазин «Лотос» на площадях торгового объекта «Копеечка», частные продовольственные магазины в д. Веречье и в г. п. Езерище. В связи с убыточностью Городокского райпо в 2019 г. Лепельскому райпо передано 23 продовольственных магазина и 6 автолавок, кафе «EXPRESSиЯ», кафе «Горожанка», ресторан «Радуга». Торговое обслуживание жителей малых населённых пунктов осуществляют автомагазины: ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Смоленского и Полоцкого рынков, РУП «Белпочта». 13 индивидуальных предпринимателей осуществляют выездную торговлю на легковых автомобилях.

  Кроме того, что в связи с переходом к Лепельскому райпо люди потеряли работу, сегодня не функционирует ресторан и ряд торговых объектов в городе и на селе. Со слов Петра Коробача, местная власть делает всё возможное, чтобы закрытые магазины возобновили свою работу. В частности, всячески способствует тому, чтобы открылся магазин по ул. Гагарина. Однако он не привлекает представителей крупных сетей из-за близости «Евроопта» по ул. Толкачёва, а для частников сумма аренды, которую запрашивает облпотребкооперация, является неподъёмной.

  Разъяснить причину закрытия хлебозавода председателя попросил предприниматель из Городка Физлидин Батманов. Пётр Коробач отметил, что в связи с износом оборудования, которое служило более 20 лет, три года назад предприятию решением районного Совета депутатов предоставили льготы по налогоблажению с условием, что ежегодно высвободившиеся  денежные средства в размере  более 100 тыс. руб. будут направлены на ремонт и закупку необходимого хлебозаводу оборудования. Однако этого не произошло. При этом хлебозавод весь указанный период приносил прибыль. Даже перед закрытием, в марте текущего года, его рентабельность  составляла 7%, хлебозавод был единственным в структуре райпо прибыльным подразделением.

  — Если бы производство было модернизировано, мы бы отстояли хлебозавод, — подчеркнул Пётр Коробач. — А в таком состоянии, в каком он находится сейчас, Лепельскому райпо он оказался не нужен.

  Мнением главы района о приоритетных направлениях сельского хозяйства поинтересовался городокчанин Виктор Камышов. Пётр Коробач отметил, что раньше говорили: на Городокщине собирать хорошие урожаи зерновых и многих других сельскохозяйственных культур нельзя. Современная техника, семена, а главное, соблюдение технологического процесса позволяют получить в нашем северном регионе хорошую урожайность зерновых, в прошлом году она составила на отдельных участках до 60-70 ц/га. Бич наших полей — это камни, но и с ними при желании можно успешно бороться и результат не заставит себя ждать.

  — В сельском хозяйстве нужно просто подойти к земле и посмотреть, что на ней растёт, — отметил Пётр Коробач. — Так, например, кто мог несколько лет назад подумать, что в нашем регионе можно выращивать кукурузу на зерно? А сегодня этим начали заниматься птицефабрика и филиал «Вировлянский».

  Высоких показателей достигают животноводческие предприятия нашего региона. Так, сегодня Городокщина занимает 24 место из 118 районов Беларуси по удою молока на корову, что является лучшим результатом в области.

  Петру Коробачу были адресованы и вопросы, касающиеся медицинского обслуживания населения. В частности, Татьяна Смирнова из Городка поинтересовалась, каким образом в Городокской ЦРБ планируют создавать безбарьерную среду, как может попасть на приём к стоматологу, кабинет которого находится на втором этаже, ребёнок-инвалид. Главный врач учреждения здравоохранения Валерий Самсонов подчеркнул, что медперсонал поликлиники и больницы при обращении в регистратуру оказывает помощь по доставке человека с ограниченными возможностями к тому специалисту, к которому необходимо. Также главврачу были адресованы вопросы по работе талонной системы, в том числе на сдачу анализов, по поводу очередей в регистратуру в первой половине дня. Валерий Самсонов отметил, что проблема существует: до обеда, когда приходят автобусы с села, очередь в регистратуру действительно бывает. Но после обеда человек может попасть без очереди практически к любому врачу. В связи с этим он рекомендует жителям города заказывать талоны к терапевтам и узким специалистам на вторую половину дня. Забор анализов по талонам — это временная мера, вызванная нехваткой кадров. Однако и в таких условиях граждане вовремя получают любую необходимую им медицинскую помощь и её качество не страдает. Администрация поликлиники постоянно мониторит ситуацию. С возникшими вопросами граждане могут обращаться к главврачу или его заместителям.

  По поводу наведения порядка на земле и благоустройства города и населённых пунктов района председатель райисполкома подчеркнул, что здесь важно участие каждого человека, ведь «один в поле не воин». Нужно содержать в порядке свои дома и участки, делать уютными подъезды и дворы. Коммунальникам справиться с этой задачей в полной мере не под силу, тем более что работа, сделанная своими руками, ценится в разы больше чем та, которую кто-то пришёл и выполнил. Важно также беречь элементы благоустройства, в которые вложены немалые бюджетные средства. Пётр Коробач привёл яркий пример, как некоторые граждане ведут себя на лыжероллерной трассе с урочище Воробьёвы горы: залезают на крышу беседки, оставляют после себя мусор, портят имущество и т. д., и в очередной раз призвал городокчан всем вместе беречь и приумножать красоту родного края.

Под занавес мероприятия Пётр Коробач отметил, что такие встречи с населением — это не только возможность информировать о состоянии дел в различных отраслях народного хозяйства: экономике, социальной сфере, строительстве и ЖКХ, беседы позволяют обнаружить актуальные проблемные вопросы, которые  волнуют людей и оперативно решить их совместными усилиями. Поступившие в ходе встречи  вопросы направлены соответствующим исполнителям и находятся на контроле у главы района.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
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можно добиться того, чтобы наш район стал уютнее и краше, а жизнь людей -комфортне и лучше. Об этом в ходе большого разговора с жителями г.Городка, который прошёл 13...
 
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