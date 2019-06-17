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«Спасибо прадеду за Победу!»

18.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

«Спасибо прадеду за Победу!», -говорит Влад Хатенько из Городка. О героической биографии дедушки своей мамы Александра Петровича Юркова школьник рассказал одноклассникам на открытом уроке, сведения о настоящем патриоте своей Родины, который сражался за её мирное будущее с немецко-фашистскими захватчиками, вошли в книгу памяти 3 «В» класса СШ № 1 г. Городка, в которой учится Влад.

«Спасибо прадеду за Победу!»

Александр Юрков родился в далёком 1923 г. в д. Контакузовка, что на Гомельщине. В большой крестьянской семье он был старшим сыном, надеждой и опорой. В 1941 г. молодой мужчина ушёл на фронт. Когда в деревню пришли немцы, они расстреляли каждого четвёртого жителя, а тех, кому «повезло», погнали в лагерь, все дома кроме двух, в которых расквартировались оккупанты, сожгли. Матери Александра Петровича, его двум младшим братьям и сестре удалось бежать. В 1943 г. красноармеец Юрков был ранен в руку и госпитализирован. Вернувшись в родную деревню, он направился в военкомат, и там вынесли вердикт: «Служить Родине ещё можешь!» Мужчина снова ушёл на фронт. Он принимал участие в освобождении Варшавы и Берлина, был награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими юбилейными медалями. После окончания войны толокой отстроили сожжённую деревню, Александр женился, в семье родились дети. Несмотря на изувеченную руку мужчина постоянно трудился, вёл большое хозяйство, работал на кондитерской фабрике «Спартак», заводе пластмассовых изделий и других предприятиях Гомеля. Умер А.П. Юрков в 1991 г.

  В семье его внучки Светланы Хатенько бережно хранят память о герое. Она часто вспоминает, как ветеран доставал свои награды и показывал внукам. Тогда они казались детям просто интересными, диковинными штуками. Сегодня Светлана понимает, какими ценными эти ордена и медали были для дедушки. Женщина считает своим святым долгом рассказывать детям о их прадедушке, воспитывать в подрастающем поколении уважение и преклонение перед подвигом предков.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Спасибо прадеду за Победу!», -говорит Влад Хатенько из Городка. О героической биографии дедушки своей мамы Александра Петровича Юркова школьник рассказал...
 
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