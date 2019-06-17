ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске уберут две остановки общественного транспорта

18.06.2019 10:35 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На время проведения Европейских игр в белорусской столице временно ликвидируют две остановки общественного транспорта в самом центре города.

По информации ГП «Минсктранс», на период с 05:00 18.06.2019 до 04:00 01.07.2019 выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» отменяется для всех маршрутов, также сообщается, что на период с 05:00 20.06.2019 до 01:00 26.06.2019 выполнение остановочного пункта «ст. м. Октябрьская» на пр. Независимости в направлении ул. Ленина будет отменено для всех видов транспорта. 

Данные остановки - популярны среди жителей Минка, так как расположены в непосредственной близости от станций метро «Немига» и «Октябрьская».

Ранее БДГ уже сообщала о том, как будет ходить общественный транспорт в период проведения в Минске Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На время проведения Европейских игр в белорусской столице временно ликвидируют две остановки общественного транспорта в самом центре города.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я его пристрелю: он затмевает всё». Юрий Норштейн о «Ёжике в тумане»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика