В Минске уберут две остановки общественного транспорта

На время проведения Европейских игр в белорусской столице временно ликвидируют две остановки общественного транспорта в самом центре города.

По информации ГП «Минсктранс», на период с 05:00 18.06.2019 до 04:00 01.07.2019 выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» отменяется для всех маршрутов, также сообщается, что на период с 05:00 20.06.2019 до 01:00 26.06.2019 выполнение остановочного пункта «ст. м. Октябрьская» на пр. Независимости в направлении ул. Ленина будет отменено для всех видов транспорта.

Данные остановки - популярны среди жителей Минка, так как расположены в непосредственной близости от станций метро «Немига» и «Октябрьская».