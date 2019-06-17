Эксперты ЕС проведут глобальную оценку национальной статистической системы Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Международные эксперты проведут очередную глобальную оценку национальной статистической системы Беларуси, сообщили в Белстате.

Первая миссия в рамках данной оценки пройдет с 17 по 21 июня текущего года. Организатором выступила Статистическая служба Европейского союза.

"По результатам глобальной оценки национальной статистической системы Республики Беларусь международными экспертами будет подготовлен подробный отчет и даны рекомендации по приоритетным направлениям дальнейшего развития национальной статистической системы Республики Беларусь", - говорится в сообщении Белстата.

Программа текущей миссии предусматривает углубленный обзор законодательства в области статистики Беларуси, соблюдения основополагающих принципов официальной статистики и кодекса норм европейской статистики, структуры и организации национальной статистической системы, внедрения системы менеджмента качества, человеческих, финансовых и IT-ресурсов. Кроме того, будет проведена оценка производственных процессов, распространения статистической информации, коммуникации с ключевыми пользователями, развития персонала, бизнес-статистики, статистики сельского хозяйства, макроэкономической статистики, социально-демографической статистики, многоотраслевой статистики и международного сотрудничества.

Также международные эксперты встретятся с другими производителями официальной статистики, пользователями официальной статистической информации, представителями научного и академического сообщества, СМИ и международных организаций.

Предыдущая адаптированная глобальная оценка национальной статистической системы Беларуси проводилась в октябре 2012 года и в марте 2013 года.