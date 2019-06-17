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Топ-10 лучших семейных авто

18.06.2019 09:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Десятку лучших автомобилей для семьи определили эксперты издания Parents.com - безопасных, комфортных, вместительных.

Среди минивэнов эксперты выделили Kia Carnival, Toyota Sienna, Honda Odyssey.

Из достоинств Carnival авторы рейтинга назвали общую практичность, особо выделив то, что обивка сидений максимально стойка к разлитым сокам, грязи и т.п.

Sienna, уникальный полноприводный минивэн, специалисты особо похвалили за способность показать себя в сложных погодных условиях.

Odyssey назвали лучгшим авто для многодетных семей.

Из кроссоверов и внедорожников выделили Ford Escape/Kuga, за удобный третий ряд сидений. Subaru Forester - за самый вместительный в классе топливный бак, объемы салона и багажного отделения, управляемость и системы безопасности. Кроссовер GMC Terrain - за полезное пространство в салоне при сложенных задних сиденьях и инновационные системы безопасности.

Среди крупных SUV авторы рейтинга также назвали три лучших варианта: Volkswagen Atlas (комфортен при большом числе маленьких пассажиров и большом объеме груза), Subaru Ascent (хороший вариант для дальних путешествий), Nissan Pathfinder (надежный и практичный).

 
 
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Десятку лучших автомобилей для семьи определили эксперты издания Parents.com - безопасных, комфортных, вместительных. Среди минивэнов эксперты выделили Kia Carnival, Toyota...
 
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