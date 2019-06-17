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Трансплантация кала привела к смерти пациента

18.06.2019 09:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала. В фекальной микробиоте от одного и того же донора, которую пересадили двум пациентам, оказалась устойчивая к целому ряду антимикробных препаратов кишечная палочка. В результате у обоих пациентов развилась инфекция, одного из них вылечить не удалось, пишет N+1.

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) применяется для лечения нарушений кишечной микрофлоры, которые не поддаются другим методам лечения. Чаще всего ее назначают при псевдомембранозном энтероколите, инфекционном заболевании прямой кишки, которое развивается в результате длительного приема антибиотиков. Вызывает его бактерия Clostridium difficile. Заболевание может осложниться перфорацией кишки и смертью больного. Только в США псевдомембранозным колитом ежегодно заболевает почти 500 тысяч человек, и около 15 тысяч из них умирает.

Как показали исследования, эффективным методом лечения этого заболевания может быть ТФМ. Фекалии или микроорганизмы из фекалий здорового донора больному вводят ректально, либо он получает капсулы для перорального приема внутрь. Кроме того, ТФМ исследуется в качестве экспериментального метода лечения при других заболеваниях, в частности, при различных видах колита, синдроме раздраженного кишечника, диабете, ожирении. С 2013 года FDA одобрило ТФЛ в качестве экспериментальной терапии. Это значит, что врач должен заранее сообщить пациенту о возможных рисках и экспериментальном характере лечения. При этом получить разрешение на новые клинические исследования стало немного проще.

Однако 13 июня в новом заявлении FDA сообщило о смертельном случае после ТФМ. Два пациента получили фекалии от одного и того же донора в ходе экспериментального лечения. В результате трансплантации у обоих пациентов развилась инфекция, которую вызвала устойчивая к бета-лактамным антибиотикам кишечная палочка (Escherichia coli), содержавшаяся в донорских фекалиях.

В дальнейшем FDA предписало проводить опрос потенциальных доноров, и если существует повышенный риск заражения человека организмами, устойчивыми к лекарственным препаратам, исключать его из исследования. Образцы донорских фекалий необходимо с определенной периодичностью проверять на наличие устойчивых к антимикробным препаратам организмов.

Несколько лет назад в Нидерландах открылся банк фекалий. Донорские экскременты будут использоваться для трансплантации и научных исследований. Это уже третий в мире банк фекалий. Первые два открылись в 2015 году в США.

 
 
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала. В фекальной...
 
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