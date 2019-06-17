С рабочим визитом Пинск сегодня посетит посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс

Источник материала: Полесская правда



По информации официального сайта Пинского горисполкома , сегодня, 18 июня, в Пинск прибудет с рабочей поездкой Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс. В программе его пребывания встреча с руководством города, знакомство с учащимися и педагогами средней школы № 18, Полесского госуниверситета, а также посещение ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».