С рабочим визитом Пинск сегодня посетит посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс

По информации официального сайта Пинского горисполкома, сегодня, 18 июня, в Пинск прибудет с рабочей поездкой Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс. В программе его пребывания встреча с руководством города, знакомство с учащимися и педагогами средней школы № 18, Полесского госуниверситета, а также посещение ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».
Дидье КАНЕСС
родился 12 ноября 1961 года, окончил факультет русского языка и истории, начал свою дипломатическую карьеру в 1994 году. Работал на различных должностях в МИД Франции, представлял интересы Французской Республики в Великобритании, ОБСЕ, Европейском союзе. 24 августа 2016 года назначен Послом Франции в Республике Беларусь. Владеет английским и русским языками.