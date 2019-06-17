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С рабочим визитом Пинск сегодня посетит посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс

18.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С рабочим визитом Пинск сегодня посетит посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс
По информации официального сайта Пинского горисполкома, сегодня, 18 июня, в Пинск прибудет с рабочей поездкой Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс. В программе его пребывания встреча с руководством города, знакомство с учащимися и педагогами средней школы № 18, Полесского госуниверситета, а также посещение ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Дидье КАНЕСС
родился 12 ноября 1961 года, окончил факультет русского языка и истории, начал свою дипломатическую карьеру в 1994 году. Работал на различных должностях в МИД Франции, представлял интересы Французской Республики в Великобритании, ОБСЕ, Европейском союзе. 24 августа 2016 года назначен Послом Франции в Республике Беларусь. Владеет английским и русским языками.

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