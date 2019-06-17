Миллион на бабушку. Почему не стоит давать деньги на хранение родственникам

Источник материала: Аргументы и факты

Граждане часто отдают свои сбережения на хранение родственникам: например, внуки — бабушкам, потому что банки предлагают пенсионерам вклады с повышенной ставкой. На этом можно заработать больше. Но к каким негативным последствиям может привести практика передачи денег на хранение третьим лицам?

Потеря доступа к собственным деньгам

По закону банк не имеет права контролировать использование денег клиента (и устанавливать какие-либо не предусмотренные законом или договором условия ограничения), рассказывает юрист Европейской Юридической Службы Ольга Широкова. Проще говоря, финансовая организация не может запретить вкладчику распоряжаться средствами по своему усмотрению.

«Проводить любые операции с деньгами, находящимися на банковском счете, вправе только сам клиент, то есть родственник, которому вы доверили свои сбережения. Если вы передаете бабушке/дедушке/родителям деньги для открытия вклада, доказать, что эти средства принадлежат именно вам, а не родственнику, очень сложно», — предупреждает эксперт.

По словам адвоката Виктории Тюриной, передавая деньги на хранение третьим лицам, нужно осознавать риски. Средства могут быть утрачены. А может оказаться так, что родственник откажется добровольно возвращать их.

Банк заморозит счет бабушки-миллионера

Даже если с родственником, которого вы хотите попросить оформить вклад, у вас прекрасные отношения, и он никогда не присвоит себе чужие деньги, проблемы с финансами могут возникнуть. По словам юриста Константина Боброва, средства могут быть заблокированы банком. К примеру, во мноогих странах финансовые организации обязаны контролировать каждую операцию на сумму от 10 тысяч долларов. Таковы требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Финансовые организации запрашивают у клиентов информацию об источниках происхождения средств, которые те хотят разместить на депозите. При этом известны случаи, когда банки просили отчет при суммах операции и меньше $10 тысяч. «Если родственник-хранитель вознамерится вложить ваши деньги в банк, последний может усомниться в легальности их происхождения, особенно если официальный доход родственника невысок», — поясняет эксперт по повышению финансовой грамотности, юрист Лолла Кириллова.

У пенсионера, которого дети или внуки попросят открыть вклад с повышенной ставкой, могут запросить документы, подтверждающие, что средства им заработаны честным путем. А какие документы может предъявить пожилой человек, получающий одну только пенсию?

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Очередь наследников за вашими деньгами

Хранение денег у третьих лиц подразумевает и неочевидные риски. Так, на вашего родственника может «свалиться» долг, — например, в результате дорожного происшествия он повредит чужой автомобиль — и суд постановит выплатить деньги пострадавшим на ремонт машины, говорит Кириллова. Если иных денег у родственника не окажется, расплачиваться за ДТП он будет вашими.

Ситуация может осложниться, если хранящий ваши деньги родственник умрет. В этом случае будут действовать общие нормы, применяемые к наследству: деньги могут быть включены в наследственную массу и распределены согласно правилам очередности или по завещанию (при его наличии). Здесь есть риск того, что ваши деньги уйдут наследникам первой очереди. А еще на средства могут претендовать кредиторы.

Как обезопасить себя?

Если вы все-таки предпочитаете доверять накопления третьим лицам, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

— При передаче денег на хранение родственнику необходимо письменное оформление сделки, как говорит Кириллова. Нужно именно заключать договор хранения, а не просто просить расписку о получении средств.

— Согласно Гражданскому кодексу, по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. По договору хранения может передаваться движимое имущество, в том числе деньги. Но следует отметить, что объектом хранения может быть индивидуально-определенная вещь, поэтому передаваемые деньги должны быть индивидуализированы (например, в договоре хранения можно указать номинал и номера банкнот), объясняет Широкова.

— Эксперт также рекомендует рассмотреть оформление договора поручения. По нему одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. «В данном случае вы заключаете договор поручения с родственником, последний от вашего имени на основании договора вправе взаимодействовать с банком. Но в этой ситуации договор банковского счета будет с вами, а не с родственником», — добавляет Широкова.

— Если речь идет о крупных суммах, есть смысл застраховать хранение, подсказывает Бобков.

— Если же деньги родственнику отданы, а он отказывается их возвращать, по словам Тюриной, остается один выход: обращаться в суд. «Успех будет зависеть от наличия или отсутствия доказательств (расписка, показания свидетелей, присутствовавших при передаче денег)», — резюмирует она.