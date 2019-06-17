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Статус +1. Неизвестные мужья знаменитых жен

18.06.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Статус +1. Неизвестные мужья знаменитых жен
Надежда Бабкина и Евгений Гор. © / www.globallookpress.com

Союзы, в которых мужчины оказываются успешнее жен, — привычное дело.  Но в некоторых семьях бывает ровно наоборот. Все мы знаем телеведущую Юлию Меньшову, народную артистку РСФСР Надежду Бабкину или певицу Лолиту Милявскую. Чем занимаются мужья этих и других известных  женщин, рассказывает АиФ.ru.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Статус +1. Неизвестные мужья знаменитых жен
Фото: www.globallookpress.com

В отличие от своей знаменитой супруги с 2004 года Игорь Геннадьевич является заслуженным артистом России. Но мало кто об этом знает, ведь в кино Гордин снимается не очень часто, а если все же снимается, то преимущественно не в главных ролях, интервью дает неохотно, и на телевидении его вы тоже не увидите в отличие от Меньшовой. Начиная с 1994 года и по сегодняшний день он работает в Московском театре юного зрителя.

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Женился Игорь поздно, в 32 года. Что именно интроверт Гордин нашел в своей будущей супруге, которая является полной противоположностью мужа, непонятно, но вместе они живут уже почти 22 года и воспитывают двоих детей. Хотя если быть более точными, то не 22, а чуть меньше. Через несколько лет брака пара чуть не развелась. Юля и Игорь разъехались и начали жить отдельно друг от друга, вот только официально оформить изменения в семейном статусе так и не смогли. Буквально через полтора года они снова съехались благодаря младшей дочери Таисии, которая очень скучала без отца. В этом смысле Гордин и Меньшова повторили судьбу родителей Юлии. В свое время Владимир Меньшов и Вера Алентова тоже расходились, однако до реального развода дело в этом звездном союзе, к счастью, не дошло.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Статус +1. Неизвестные мужья знаменитых жен
Фото: www.globallookpress.com

«О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер пять», — пела когда-то группа «ВИА Гра» в своем хите начала нулевых. «Попытка номер пять» для Лолиты  Милявской стала более чем удачной.

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До встречи с Дмитрием Ивановым певица четыре раза была замужем, однако каждый брак неизменно заканчивался разводом. С Дмитрием артистка живет душа в душу больше девяти лет. Будущие супруги случайно познакомились во время съемок клипа Милявской. Она — известная певица, он — тренер по сквошу. Ей почти пятьдесят, ему чуть за тридцать, казалось, роман невозможен, однако он все же случился. Сначала артистка покорила будущего супруга своей заботой: Иванов получил травму, и Лолита ездила к нему в больницу с  «котлетками на пару» и другой едой домашнего приготовления. Потом молодой человек сделал серьезный шаг ей навстречу: во время одного из концертов певицы обычно скромный и тихий Иванов набрался смелости, вышел на сцену и позвал артистку замуж. 20 марта 2010 года влюбленные поженились. Многие думают, что в этом тандеме главная Милявская, сама же она утверждает обратное: «Рядом с Димой я сразу разрешила себе быть маленькой, а иногда капризной». 

 

Нонна Гришаева и Александр Нестеров  

Статус +1. Неизвестные мужья знаменитых жен
Фото: www.globallookpress.com

Александр — актер, как и его известная супруга, правда, не с такой внушительной фильмографией, как у Гришаевой. Но вряд ли этот факт смущает Нонну, как, впрочем, и 12-летняя разница в возрасте с мужем. В браке с Нестеровым артистка живет уже 13 лет. Первоначально будущие супруги просто дружили, именно Александр помогал коллеге по цеху пережить сложный развод с актером и музыкантом Антоном Дёровым. Они часами болтали по телефону, ходили гулять, вместе посещали театр и даже обсуждали дела сердечные. Дружба плавно перетекла в  роман после совместной поездки в Таиланд. В столицу Нестеров и Гришаева вернулись из путешествия уже в статусе влюбленных и вскоре поженились. В декабре 2006 года у пары родился сын Илья. Для Александра это был первенец, а вот Нонна стала мамой во второй раз: от брака с Дёровым у актрисы подрастала дочь Анастасия.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Статус +1. Неизвестные мужья знаменитых жен
Фото: www.globallookpress.com

Евгений — гражданский супруг Надежды Бабкиной, однако эта пара уже столько лет живет вместе, что их можно смело называть мужем и женой. Они познакомились в 2003 году на Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, который проходил в Саратове. Гор выступал, Надежда Георгиевна сидела в составе жюри. Талантливый исполнитель произвел впечатление на  артистку, и основательница ансамбля «Русская песня» пригласила его в столицу. Молодой человек сумел закрепиться в Москве, хотя с Надеждой Георгиевной на музыкальном Олимпе он вряд ли когда-нибудь сможет тягаться, слишком талантливую и сильную женщину Гор выбрал себе в спутницы. 

Натали (Наталья Рудина) и Александр Рудин

Натали — не только популярная певица, но и примерная жена и мать трех мальчишек. С Александром Рудиным она живет вместе с 1991 года, и муж сыграл немаловажную роль в ее певческой карьере. Но имя этого человека неизвестно широкой публике, обычно Рудин находится в тени известной жены.

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Будущие супруги познакомились на одном из рок-фестивалей и разговорились о работе: Александр предложил девушке записать песню в студии, и та охотно согласилась. Вначале о флирте не было и речи. Новый знакомый лишь однажды проводил начинающую певицу домой. Зато сама Наталья в тот вечер решила присмотреться к своему спутнику получше и пришла к выводу, что Александр — идеальный кандидат в мужья. Под венец Натали пошла, не достигнув совершеннолетия, в 17! К сожалению, дети в этом союзе родились лишь спустя десять лет, хотя оба супруга мечтали о малыше. Несколько беременностей певицы закончились выкидышами. Впервые стать мамой она смогла, когда ей было 27. А своего третьего ребенка артистка родила в 43! Младшему сыну Натали — Евгению — весной исполнилось два года. Артистка не скрывает, что без помощи супруга она вряд ли смогла бы так гармонично сочетать карьеру и семью.

 
 
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"АиФ" рассказывает о парах, в которых, вопреки устоявшимся стереотипам, жены смогли добиться в профессии большей популярности, чем их мужья.
 
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