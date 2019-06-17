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Без потерь. Как подготовить багаж к перелету?

18.06.2019 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без потерь. Как подготовить багаж к перелету?
shutterstock.com

Любой долгожданный отпуск или важную командировку может омрачить потерянный или поврежденный багаж. По данным компании SITA, разрабатывающей IT-решения для авиации, в 2018 году в мире на каждые 1000 единиц багажа приходилось 5.69 пропавших, задержанных или испорченных чемоданов. Из них 77% были задержаны и в итоге, хоть и с приключениями, но все-таки вернулись к владельцам, 18% – испорчены, а 5% – потеряны или украдены. "АиФ" подготовил список советов, которые позволят сдать багаж с минимальными рисками.

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Убрать старые багажные бирки и наклейки

Очевидно, что старая багажная бирка помешает сотруднику аэропорта закрепить новую. Но если по какой-то причине на багаже есть сразу несколько бирок, это может запутать грузчиков, и чемодан либо улетит совершенно другим рейсом, либо останется в аэропорту. Причем эту опасность представляют не только бирки, которые крепятся на ручку багажа, но и стикеры. Некоторые владельцы пластиковых чемоданов специально не удаляют наклейки для памяти о путешествиях, однако в таком случае их багаж имеет гораздо больше шансов потеряться.

Прикрепить к чемодану бирку с контактной информацией

Почти все чемоданы продаются с прикрепленной багажной биркой или с прозрачным карманом для карточки с информацией о владельце. Несмотря на то, что ваше имя и данные о рейсе будут напечатаны на багажной бирке авиакомпании, самостоятельно продублировать информацию стоит. Наклейка авиакомпании может отлететь во время перевозки или погрузки в самолет. Прочная и качественная бирка имеет больше шансов «задержаться» на ручке чемодана. На ней стоит написать имя путешественника, его адрес, контактный телефон и номер рейса.

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Положить в багаж  карточку с контактной информацией

Даже самая надежная багажная бирка может отлететь и потеряться. В таком случае сотрудникам аэропорта придется открыть чемодан. Обнаружение внутри багажа карточки с контактной информацией путешественника станет едва ли не единственным вариантом быстрого обнаружения его владельца.

Выбирать яркие и небанальные чемоданы

Большинство туристов выбирают черные тряпичные чемоданы примерно одинакового размера. Такой багаж сложно найти на ленте в аэропорту. Кроме того, если в случае его утери или утраты багажной бирки пассажир не сможет перечислить подробные характеристики чемодана, время поиска багажа и его возврата владельцу сильно затянется. Яркий, запоминающийся чемодан найти получится гораздо быстрее.

Использовать GPS-трекер

На рынке представлены чемоданы, которые включают встроенные весы, зарядку для телефона и GPS-трекер, однако они обладают высокой стоимостью. Более бюджетная альтернатива – брелок с функцией GPS. Заплатив за такое устройство от 10 долларов, путешественник получит возможность отслеживать местоположение своего чемодана с помощью мобильного приложения или в браузере гаджета.

Без потерь. Как подготовить багаж к перелету?
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Выбирать рейсы с длительной пересадкой или прямые перелеты

Согласно статистике компании SITA, больше всего  задержанных чемоданов – 46% – не были доставлены вовремя из-за транзитных рейсов. При этом, чем короче пересадка, тем больше шансов покинуть аэропорт конечного пункта без багажа. Особенно часто «попадают» пассажиры рейсов с пересадкой, составляющей менее часа. Причем в таком случае на следующий рейс может не успеть не только чемодан, но и сам пассажир. Последующая замена рейса еще больше увеличит шанс задержки или потери багажа.

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Приезжать в аэропорт заранее

Несмотря на то, что авиакомпании настоятельно советуют приезжать в аэропорт за несколько часов до рейса, некоторые путешественники пренебрегают этим правилом. Кроме отказа в регистрации и прохождении досмотра, опаздывающие пассажиры рискуют прилететь в пункт назначения без чемодана. Гораздо надежнее сдать багаж в начале регистрации на рейс, чем в последние минуты.

Сделать опись содержимого

Часто пассажира пропавшего багажа просят составить опись вещей, которые были в чемодане. Для того, чтобы не растеряться в стрессовой ситуации, лучше подготовить список еще дома – в двух вариантах. Один взять с собой, а второй положить в карман чемодана – на случай, если отлетит багажная бирка и придется предъявлять доказательства на право владения багажом.

Не перегружать чемодан

Желание вместить большое количество вещей в чемодан может привести не только к перевесу, который повысит стоимость перелета: у тяжелого чемодана могут не выдержать молнии. Упаковывать багаж нужно таким образом, чтобы он не был полупустым или переполненным. Недостаток вещей приведет к тому, что предметы будут кататься по чемодану, что увеличивает риск их повреждения.

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Использовать ремень для чемодана

Ремень для чемодана – самый простой способ снять нагрузку с молний. Некоторые модели ремней также обладают встроенными замками и весами, что увеличивает их функционал и удобство для пассажира.

Упаковать чемодан в чехол

Чехол поможет предотвратить поломку чемодана, а также защитит багаж от грязи, царапин и влаги. Альтернативой чехлу может стать пищевая или строительная пленка. Также возможно воспользоваться услугами по упаковке багажа в пленку в аэропортах, но в этом случае нужно быть готовым к тому, что по прилету на багажную ленту выгрузят не один замотанный чемодан, быстро найти свой бывает проблематично. Также стоит помнить, что «запечатывание» чемодана подойдет не для каждой поездки. К примеру, в США при досмотре чемоданы открывают, а значит, пленка или чехол будут разрезаны. По этой же причине при перелете в Штаты можно использовать только те замки, которые смогут открыть пограничники (одобренные TSA).

 
 
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Потерянный, застрявший в пути или поврежденный багаж может изрядно испортить отпуск.
 
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