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Появился чат-бот, который покажет ВСЕ ваши слитые в сеть пароли

18.06.2019 10:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Telegram’е запустили полезный чат-бот: он показывает, был ли ваш email-адрес и пароли от него среди данных, которые утекли. Об этом сообщает TJ.

Как работает бот

Чтобы чат-бот MailSearchBot заработал, достаточно отправить ему в личных сообщениях адрес электронной почты. Он пришлет список всех «слитых» от нее паролей. Выглядит это примерно так:

В разговоре с TJ автор бота Батыржан Тютеев рассказал, что на данный момент в базе алгоритма хранятся более девяти миллиардов записей: логины и пароли. Еще три миллиарда ждут своей очереди на загрузку. Создатель настоятельно порекомендовал сменить пароль, если MailSearchBot его покажет, и выразил надежду, что никто от работы чат-бота не пострадает.

Еще одна разработка Тютеева – чат-бот @getfb_bot, который по номеру телефона находит страницу пользователя в Facebook. Со слов Батыржана, все эти сервисы существуют для того, чтобы привлечь внимание к проблеме персональных данных.

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В Telegram’е запустили полезный чат-бот: он показывает, был ли ваш email-адрес и пароли от него среди данных, которые утекли. Об этом сообщает TJ. Как работает бот Чтобы...
 
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