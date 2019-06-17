Появился чат-бот, который покажет ВСЕ ваши слитые в сеть пароли

Источник материала: KYKY

В Telegram’е запустили полезный чат-бот: он показывает, был ли ваш email-адрес и пароли от него среди данных, которые утекли. Об этом сообщает TJ.

Как работает бот

Чтобы чат-бот MailSearchBot заработал, достаточно отправить ему в личных сообщениях адрес электронной почты. Он пришлет список всех «слитых» от нее паролей. Выглядит это примерно так:

В разговоре с TJ автор бота Батыржан Тютеев рассказал, что на данный момент в базе алгоритма хранятся более девяти миллиардов записей: логины и пароли. Еще три миллиарда ждут своей очереди на загрузку. Создатель настоятельно порекомендовал сменить пароль, если MailSearchBot его покажет, и выразил надежду, что никто от работы чат-бота не пострадает.

Еще одна разработка Тютеева – чат-бот @getfb_bot , который по номеру телефона находит страницу пользователя в Facebook. Со слов Батыржана, все эти сервисы существуют для того, чтобы привлечь внимание к проблеме персональных данных.