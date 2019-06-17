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Авторов «Чернобыля» пригласили на открытие памятника Адамовича в Беларусь

18.06.2019 09:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Съемочную группу сериала «Чернобыль» пригласили на открытие бюста беларуского писателя Алеся Адамовича, сообщает «Беларусь 4. Могилев». 

По планам церемонию проведут в начале сентября. Бюст установят в деревне Глуша (Бобруйский район). Автор скульптуры – Геник Лойка. Каркас он почти закончил, а на следующем этапе создаст форму для отливки из бронзы. 

Открытое письмо авторам сериала отправила инициативная группа «Глуша Адамовича» – социальный проект, посвященный памяти писателя. Он победил в конкурсе Social Weekend в двух номинациях – «Малая Радзіма» и «Добрыя ініцыятывы», – и получил финансирование.

Напомним, в начале июня мы рассказывали, что Алесь Адамович может быть связан с сериалом «Чернобыль» еще более тесно, чем кажется. Например, писатель-современник Виктор Мартинович предположил, что протопит Легасова из «Чернобыля» – вовсе не настоящий Легасов. Персонаж, которого играет актер Джаред Харрис, напомнил минчанину другого известного беларуского писателя – Алеся Адамовича. И сходство действительно есть:

Фото обложки: Алексей Варфоломеев, ria.ru.

Читайте по теме: «Все, кто нас спасает, погибнут». Где правда и вымысел «Чернобыля» – говорят создатели сериала и беларусы, которые всё это помнят

 
Теги: Могилев
 
 
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Съемочную группу сериала «Чернобыль» пригласили на открытие бюста беларуского писателя Алеся Адамовича, сообщает «Беларусь 4. Могилев».  По планам церемонию...
 
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