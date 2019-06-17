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Авторов «Чернобыля» пригласили на открытие памятника Адамовича в Беларусь
Источник материала: KYKY>
Съемочную группу сериала «Чернобыль» пригласили на открытие бюста беларуского писателя Алеся Адамовича,
По планам церемонию проведут в начале сентября. Бюст установят в деревне Глуша (Бобруйский район). Автор скульптуры – Геник Лойка. Каркас он почти закончил, а на следующем этапе создаст форму для отливки из бронзы.
Открытое письмо авторам сериала отправила инициативная группа «Глуша Адамовича» – социальный проект, посвященный памяти писателя. Он победил в конкурсе Social Weekend в двух номинациях – «Малая Радзіма» и «Добрыя ініцыятывы», – и получил финансирование.
Напомним, в начале июня мы
Фото обложки: Алексей Варфоломеев, ria.ru.
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