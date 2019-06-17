ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

18.06.2019 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 18 июня принимают президента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

Официальный визит лидера этого государства в Беларусь знаковый, и не только потому, что первый в истории. Страны готовы к тесному сотрудничеству. Все его аспекты будут обсуждаться на встрече Александра Лукашенко с зарубежным гостем. На связь со студией вышла корреспондент Анастасия Иванникова.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

Анастасия Иванникова, СТВ:
Вот уже второй день, как все говорят о том, что Минск и Каир открывают новую страницу сотрудничества. Накануне с официальным визитом (первым в истории двусторонних отношений) к нам прибыл президент Египта. Программа пребывания насыщенная. Вчера высокий гость возложил венок к монументу Победы. Затем перспективы белорусско-египетского диалога обсудили во время разговора с премьер-министром нашей страны и на встрече с представителями белорусских бизнес-кругов. Уже сегодня президента Египта встречают во Дворце Независимости.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

 Переговоры пройдут в узком формате, затем в расширенном с участием делегаций. Ожидается, что в центре внимания будет развитие политических отношений, в том числе на международных площадках, углубление торгово-экономического диалога. Президенты обсудят реализацию совместных проектов (сейчас их около 15 – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров).

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

Главная особенность заключается в том, что наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут и совместное заявление.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

В последний раз лидеры стран встречались в 2017 году в Каире во время официального визита нашего Президента в Египет. После этой встречи товарооборот вырос вдвое: с 58 миллионов долларов до 108 по итогам 2018-го. Беларусь поставляет в Египет тракторы, грузовики, оптику, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. А вот импортируем в основном фрукты, овощи, лекарственные средства, одежду и текстиль.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

Анастасия Иванникова:
В последнее время туристические нити связывают Беларусь и Египет как никогда крепко. За последние два года туристический поток в эту жаркую страну увеличился более чем в четыре раза. Стороны уверены, что благодаря первому в истории двусторонних отношений официальному визиту президента Египта в Беларусь такими темпами шагать будем и в других сферах.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Абдель Фаттах аль-Сиси
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 18 июня принимают президента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальный визит лидера этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спасибо прадеду за Победу!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика