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Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 18 июня принимают президента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный визит лидера этого государства в Беларусь знаковый, и не только потому, что первый в истории. Страны готовы к тесному сотрудничеству. Все его аспекты будут обсуждаться на встрече Александра Лукашенко с зарубежным гостем. На связь со студией вышла корреспондент Анастасия Иванникова.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Переговоры пройдут в узком формате, затем в расширенном с участием делегаций. Ожидается, что в центре внимания будет развитие политических отношений, в том числе на международных площадках, углубление торгово-экономического диалога. Президенты обсудят реализацию совместных проектов (сейчас их около 15 – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров).
Главная особенность заключается в том, что наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут и совместное заявление.
В последний раз лидеры стран встречались в 2017 году в Каире во время официального визита нашего Президента в Египет. После этой встречи товарооборот вырос вдвое: с 58 миллионов долларов до 108 по итогам 2018-го. Беларусь поставляет в Египет тракторы, грузовики, оптику, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. А вот импортируем в основном фрукты, овощи, лекарственные средства, одежду и текстиль.
Анастасия Иванникова:
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 18 июня принимают президента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальный визит лидера этого...
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