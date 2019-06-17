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«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске

18.06.2019 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июня «Пламя мира» в Минске на площади Государственного флага встречала наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта

Эстафета огня близится к кульминации.

«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске

Сегодня «Пламя мира» осветит главный проспект Минска: от символа мудрости и знаний – Национальной библиотеки, до символического центра – Октябрьской площади. Так что водители учитывайте, выбирая маршрут.

«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске

А всем остальным организаторы, напротив, советуют примкнуть к колоннам зрителей, чтобы не пропустить волнующий момент.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Многие вчера в эффектности зрелища убедились лично. Финишная прямая стартовала у городской ратуши.

«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске

Сергей Макаренко, чемпион Олимпийских игр по гребле на байдарке и каноэ:
Конечно, радость неописуемая. Мы с нетерпением ждем этих соревнований, ждем побед от наших спортсменов, и сами активно участвуем в огне. Мы всегда несем огонь.

«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске

Огонь, впервые зажженный в начале мая в Риме, пересек несколько европейских стран, затем побывал во всех регионах Беларуси. Причем горел не переставая: в дороге его хранили в специальной лучине. Спортсмены, политики, артисты, общественные деятели – из рук в руки «Пламя мира» передавали порядка 450 факелоносцев. Собственно, в столице уже присоединились к эстафете спортсмены Любовь Черкашина, Максим Мирный, народный артист Анатолий Ярмоленко, врач Олег Руммо, главный дирижер Президентского оркестра Виктор Бабарикин.

«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске

В команду факелоносцев 17 июня вошла четырехкратная олимпийская чемпионка Герой Беларуси Дарья Домрачева.

Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске

Торжественно встречали символ ІІ Европейских игр на площади Государственного флага. Церемония собрала около 2000 человек. В том числе спортсменов, которым предстоит бороться за медали соревнований, олимпийских чемпионов разных лет и звезд эстрады.

«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске

Так огонь II Европейских игр встретила столица. Эстафета завершится в день открытия. «Пламя мира» доставят на стадион «Динамо». 21 июня огонь, преодолевший тысячи километров, зажгут, наконец, в олимпийской чаше.

Люди в материале: Сергей Макаренко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 июня «Пламя мира» в Минске на площади Государственного флага встречала наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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