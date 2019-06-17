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Аграрии Гомельской области завершают первый укос многолетних трав
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С полей уже убрано более 80 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отдельных сельхозорганизациях, в частности Житковичского района, уже приступили ко второму укосу. Перед аграриями стоит задача обеспечить полуторагодовой запас кормов для стабильного производства продукции животноводства.
Алексей Петренко, главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Из-за установившейся жары раньше привычных сроков может начаться и уборка зерновых. К жатве готовятся уже сейчас. В 2019 году в сельхозпредприятия региона поступит 49 новых комбайнов. Первая партия из восьми современных машин уже отправилась в районы.
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Новости Беларуси. С полей уже убрано более 80 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский...
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