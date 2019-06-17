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Аграрии Гомельской области завершают первый укос многолетних трав

18.06.2019 09:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С полей уже убрано более 80 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский АПК будет справляться с последствиями аномальной жары

В отдельных сельхозорганизациях, в частности Житковичского района, уже приступили ко второму укосу. Перед аграриями стоит задача обеспечить полуторагодовой запас кормов для стабильного производства продукции животноводства.

Аграрии Гомельской области завершают первый укос многолетних трав

Алексей Петренко, главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
В Гомельской области есть страховой фонд по семенам. Сгоревшие посевы будут пересеваться однолетними культурами на кормовые цели. Это такие культуры как пайза, просо, редька масличная и группа крестоцветных – рапс, сурепица.

Аграрии Гомельской области завершают первый укос многолетних трав

Из-за установившейся жары раньше привычных сроков может начаться и уборка зерновых. К жатве готовятся уже сейчас. В 2019 году в сельхозпредприятия региона поступит 49 новых комбайнов. Первая партия из восьми современных машин уже отправилась в районы.

Жара в Беларуси испытывает на прочность сельхозугодия: что говорят эксперты о перспективах урожая

Аграрии Гомельской области завершают первый укос многолетних трав

Люди в материале: Алексей Петренко
 
 
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Новости Беларуси. С полей уже убрано более 80 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский...
 
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