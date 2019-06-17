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Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске

18.06.2019 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск зажигает! 18 июня в столице второй день эстафеты огня «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске

Символ вторых Европейских игр пронесут самые достойные представители города и страны. В команде факелоносцев – Надежда Скардино, Алексей Хлестов, Виталий Гурков, Алла Цупер, Анна Гуськова, Анжелика Агурбаш, Дмитрий Колдун, Олег Новицкий, Александр Солодуха и еще больше десятка имен, которые всегда на слуху.

Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске

Такой динамичной и звездной эстафета в Минске будет еще четыре дня. Финиширует «Пламя мира» на стадионе «Динамо» 21 июня. Во время церемонии открытия континентального первенства огонь зажгут в чаше.

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Люди в материале: Надежда Скардино, Алексей Хлестов, Виталий Гурков, Алла Цупер, Анна Гуськова, Анжелика Агурбаш, Дмитрий Колдун, Олег Новицкий, Александр Солодуха
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск зажигает! 18 июня в столице второй день эстафеты огня «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символ вторых Европейских...
 
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