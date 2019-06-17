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Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск зажигает! 18 июня в столице второй день эстафеты огня «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символ вторых Европейских игр пронесут самые достойные представители города и страны. В команде факелоносцев – Надежда Скардино, Алексей Хлестов, Виталий Гурков, Алла Цупер, Анна Гуськова, Анжелика Агурбаш, Дмитрий Колдун, Олег Новицкий, Александр Солодуха и еще больше десятка имен, которые всегда на слуху.
Такой динамичной и звездной эстафета в Минске будет еще четыре дня. Финиширует «Пламя мира» на стадионе «Динамо» 21 июня. Во время церемонии открытия континентального первенства огонь зажгут в чаше.
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Новости Беларуси. Минск зажигает! 18 июня в столице второй день эстафеты огня «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символ вторых Европейских...
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