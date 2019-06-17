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18 июня пройдут переговоры Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси

18.06.2019 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 июня президента Египта ожидают во Дворце Независимости. Запланированы переговоры на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июня пройдут переговоры Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси

Александр Лукашенко проведет переговоры с Абдель Фаттахом аль-Сиси. Лидеры государств обсудят реализацию совместных проектов, перспективные направления сотрудничества. Не останутся без внимания и политические отношения, в том числе взаимодействие на международных площадках. Планируется, что президенты примут совместное заявление.

18 июня пройдут переговоры Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси

В последние годы политический диалог между нашими странами заметно активизировался. В его основе – открытые и дружественные отношения между главами государств. Белорусский лидер посещал Каир в январе 2017 года. По итогам переговоров были определены наиболее перспективные направления сотрудничества.

Беларусь может быть конкурентоспособной на египетском рынке: итоги визита Александр Лукашенко в Египет

Абдель Фаттах аль-Сиси прибыл в Минск 17 июня. В истории белорусско-египетских отношений это первый официальный визит египетского лидера в Минск. Ожидается, что он откроет новую страницу в двухсторонних отношениях.

Люди в материале: Абдель Фаттах аль-Сиси, Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 июня президента Египта ожидают во Дворце Независимости. Запланированы переговоры на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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