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Днем перекроют проспект Независимости. Работу «сотки» приостановят, а как пойдут другие маршруты?

18.06.2019 11:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня (18 июня) днем изменятся трассы многих городских маршрутов. Причина — эстафета «Пламя мира» в Минске. Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения — с 11.30 до 14.00 (ориентировочно). Эстафета проходит в рамках II Европейских игр.

Какие маршруты пойдут по-новому?

Троллейбусы:

— № 41, 42 будут следовать от улицы Запорожской по улицам Филимонова, Кедышко до Толбухина, со стороны диспетчерских станций «Уручье-2» и «Уручье-4» движение приостановят;

— № 33, 34, 92 пойдут от улицы Сурганова по улицам Кузьмы Чорного, Толбухина, Кедышко, Филимонова, Запорожская и дальше по маршрутам в обоих направлениях;

— № 35 со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» сокращается до Запорожской площади;

— № 61 со стороны улицы Кнорина сокращается до Толбухина.

Автобусы:

— № 27 будут следовать от улицы Филимонова по улицам Франциска Скорины, Кирилла Туровского, проспекта Независимости и дальше по маршруту, в обоих направлениях;

— № 34, 95, 165 пойдут со стороны улицы Славинского по улицам Кедышко, Филимонова, Франциска Скорины и дальше по маршрутам в обоих направлениях;

— № 35, 921 от улицы Седых по Кедышко поедет до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 13 от улицы Славинского по Кедышко поедет до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 80, 113С, 1455-ТК будут следовать от проспекта Независимости по улицам Калиновского, Кедышко, Волгоградская и дальше по маршрутам, в обоих направлениях, с остановками «Восток-2», «Кедышко» по маршруту № 113С в обоих направлениях; а также с остановкой «Короленко» в направлении улицы Кедышко;

— № 91 будет следовать от диспетчерской станции «Калиновского» по улицам Седых, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Калинина и дальше по маршруту, в обоих направлениях;

— 89Э пойдет от проспекта Независимости по улицам Калиновского, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова и дальше по маршруту, в обоих направлениях, с остановками «Толбухина», «Восток-2»;

— № 145С будет следовать от улицы Франциска Скорины по Филимонова, Кедышко, Волгоградской и дальше по маршруту, в обоих направлениях;

— № 64 от улицы Франциска Скорины по улицам Филимонова, Кедышко, Славинского поедут до диспетчерской станции «Славинского», в обоих направлениях;

— № 25 будет следовать от улицы Франциска Скорины по улицам Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова, Куйбышва, Веры Хоружей и дальше по маршруту, в обоих направлениях;

— № 37 со стороны Логойского тракта по улицам Волгоградская, Кедышко организуется до улицы Толбухина в обоих направлениях; со стороны улицы Платонова — сокращается до разворотного кольца «Академическая»;

— № 20С со стороны улицы Столетова сокращается до разворотного кольца «Академическая»;

— № 59, 76Э будут следовать от улицы Сурганова по Кузьмы Чорного, Толбухина, Кедышко, Филимонова, Запорожская и дальше по маршрутам в обоих направлениях;

— Работа маршрута № 100 приостанавливается;

— № 115Э со стороны Логойского тракта пойдет до улицы Толбухина, с разворотом по улицам Волгоградская, Кнорина, Толбухина, Кедышко, Волгоградская и остановками «Толбухина», «Кедышко»;

— № 19 со стороны Слепянки сокращается до разворотного кольца «Змитрока Бядули», со стороны диспетчерской станции «Карастояновой» сокращается — до остановки «Площадь Якуба Коласа», с разворотом по кварталу улицы Красная, проспекта Машерова, улиц Куйбышева, Веры Хоружей;

— № 18, 26, 39 пойдет со стороны улицы Червякова до остановки «Станция метро «Площадь Якуба Коласа», с разворотом по проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Веры Хоружей, Красная, проспекту Машерова, и дальше по маршрутам, со стороны диспетчерской станции «Восточная» — приостановится движение;

— № 57 будет следовать от проспекта Дзержинского по улицам Клары Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Пулихова в обоих направлениях;

— № 221, 221А, 302, 347, 354С в направлении диспетчерской станции «Славинского» движение организуется по улицам Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского, с остановками «Восток-2» на изменяемом участке;

— № 1002-ТК будет следовать со стороны проспекта Независимости по улицам Калиновского, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова, Куйбышева, и дальше по маршруту в обоих направлениях;

— № 1063-ТК пойдет со стороны улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Богдановича, Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улицам Красная, Веры Хоружей в прямом направлении; по улицам Веры Хоружей, Куйбышева, Купалы, Богдановича, Немига, Мясникова, Московская и дальше по маршруту в обратном направлении;

— № 1064-ТК будет следовать со стороны проспекта Независимости по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Кедышко, Седых и дальше по маршруту в прямом направлении; по улицам Седых, Кедышко, Филимонова, Столетова, Академическая, Платонова, Чапаева, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости и дальше по маршруту в обратном направлении;

— № 1076-ТК, 1151-ТК пойдут со стороны проспекта Независимости по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Кедышко, Волгоградская и дальше по маршруту в прямом направлении; по улицам Волгоградская, Кедышко, Филимонова, Столетова, Академическая, Платонова, Чапаева, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости и дальше по маршруту в обратном направлении;

— № 1119-ТК будет следовать со стороны проспекта Победителей по улицам Немига, Богдановича, Купалы, Куйбышева, Сурганова, Кузьмы Чорного, Толбухина, Кедышко, Филимонова и дальше по маршруту в обоих направлениях;

— № 1134-ТК со стороны диспетчерской станции «Малиновка-4» до остановки «Якуба Коласа»;

— № 1152-ТК будет следовать со стороны улицы Бобруйская по улицам Мясникова, Немига, Богдановича, Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улицам Красная, Веры Хоружей и дальше по маршруту в прямом направлении; по улицам Веры Хоружей, Куйбышева, Сурганова, Богдановича, Немига, Клары Цеткин, Бобруйская, Свердлова и дальше по маршруту в обратном направлении;

— № 1097-ТК, 1183-ТК будут следовать со стороны улицы Запорожской по улицам Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова и дальше по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1280-ТК пойдет со стороны проспекта Независимости по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Франциска Скорины и дальше по маршруту в прямом направлении; по улицам Франциска Скорины, Филимонова, Столетова, Академическая, Платонова, Чапаева, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости в обратном направлении;

— № 1318-ТК будет следовать со стороны улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Богдановича, проспекту Машерова, улицам Красная, Веры Хоружей, Куйбышева, Киселева и дальше по маршруту в прямом направлении; по улицам Веры Хоружей, Красная, проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Киселева, Богдановича, Немига, Мясникова, Московская и дальше по маршруту в обратном направлении;

— № 300Э, 1400-ТК пойдут со стороны улицы Бобруйская по улицам Ульяновская, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Франциска Скорины, Кириллы Туровского, проспекту Независимости и дальше по маршруту в обоих направлениях;

— № 1409-ТК будет следовать со стороны Логойского тракта по улицам Волгоградская, Кедышко до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 1547-СК пойдет со стороны проспекта Независимости по улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Франциска Скорины, Кириллы Туровского, проспекту Независимости и дальше по маршруту в обоих направлениях;

— № 485-ТК, 1077-ТК, 1540-ТК, 1548-ТК, 1567-ТК будут следовать со стороны улицы Орловская по Сурганова, Якуба Коласа, Веры Хоружей и дальше по маршрутам в обоих направлениях.

Во всех остальных случаях работу городских и пригородных маршрутов пассажирского транспорта на время эстафеты временно приостановят.

Эстафета «Пламя мира» стартовала в Минске 17 июня. Огонь II Европейских игр зажгли на площади Свободы. От минской Ратуши его пронесли по проспекту Победителей на площадь Государственного флага.


17 июня перекрывали проспект Победителей, 18 июня — проспект Независимости. Фото с сайта агентства «Минск-новости»
 
Теги: Минск
 
 
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Причина перекрытий в центре города - эстафета «Пламя мира» в Минске. Движение по проспекту Независимости закроют уже в 11.30
 
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