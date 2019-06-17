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Как вы умеете ориентироваться в финансовых новостях? Тест - подготовка ко «взрослой жизни»

18.06.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы часто заходите на TUT.BY, вы точно видите кучу новостей об экономике и финансах. Безусловно, это все очень важно для нашей обычной жизни: недаром в комментах потом много обсуждений. Но насколько вы вообще реально осознаете, что значат все эти новости и темы? Давайте проверять.

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Теги: Новости
 
 
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Тест вроде простой, но и не совсем. Ага, как и та самая «взрослая жизнь».
 

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