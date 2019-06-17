Машинисту из Лиды сделали замечание за нахождение на совещании в шортах и сланцах, после перевели работать в цех, а еще шестерых сотрудников лишили премии

Источник материала: Lida.Info





Суровые нравы Белорусской железной дороги, которая всё больше напоминает не то армейскую казарму, не то немецкий концлагерь. А работники всё это терпят.

— Нашего машиниста «добровольно-принудительно» перевели работать в цех, да ещё и с издевательскими колкостями по поводу стрижки и ношения бороды, — пишет автору телеграмм-канала Nexta один из сотрудников локомотивного депо г. Лида. — А между тем машинистов катастрофически не хватает, постоянно у всех грузовых бригад переработки. Обещали ещё издать приказ по депо о недопустимости ношения шорт — даже от проходной до раздевалки. А по делу — никто начальству не хамил. Сказали покинуть зал — Гена и вышел. Ну, и всему руководству за утерю контроля над «рабами» — по лишению премии на 100%.

Интересно, что на само железнодорожное начальство ограничения по форме одежды не распространяются. Например, короны на головах они носят непринуждённо и с удовольствием.











