|
Машинисту из Лиды сделали замечание за нахождение на совещании в шортах и сланцах, после перевели работать в цех, а еще шестерых сотрудников лишили премии
Источник материала: Lida.Info
Суровые нравы Белорусской железной дороги, которая всё больше напоминает не то армейскую казарму, не то немецкий концлагерь. А работники всё это терпят.
— Нашего машиниста «добровольно-принудительно» перевели работать в цех, да ещё и с издевательскими колкостями по поводу стрижки и ношения бороды, — пишет автору
Интересно, что на само железнодорожное начальство ограничения по форме одежды не распространяются. Например, короны на головах они носят непринуждённо и с удовольствием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинисту из Лиды сделали замечание за нахождение на совещании в шортах и сланцах, после перевели работать в цех, а еще шестерых сотрудников лишили премии
Суровые нравы Белорусской железной дороги, которая всё больше напоминает не то армейскую казарму, не то немецкий концлагерь. А работники всё это терпят. — Нашего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)