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«Только упади эпично!»: в Лиде подростки разыграли убийство перед милицией (видео)

18.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Только упади эпично!»: в Лиде подростки разыграли убийство перед милицией (видео)

Все это было сделано ради очередного провокационного видео 18-летнего блогера в Инстаграме.

Владиславу Ивутю из Лиды 18 лет. Парень называет себя артистом, продюсером, видеоблогером. У его видео на страничке в Инстаграме тысячи просмотров. На одном ролике он пьет вино возле отдела милиции, проверяя реакцию стражей порядка. На другом — изображает в магазине эпилептический припадок. Еще на одном видео он выливает на себя молочные напитки в магазине.

А в мае Владислав выложил в своем аккаунте довольно реалистичное видео: парень в капюшоне и с ножом бежит за молодым человеком, который падает на дорогу прямо перед милицейской машиной, подъехавшей к перекрестку. Преследователь бьет обессиленного человека ножом и убегает. Его догоняет сотрудник милиции, следом подъезжает милицейская машина. Преступника задерживают с поличным.

Как оказалось, лидские подростки решили так разыграть сотрудников департамента охраны МВД, сымитировав убийство. В роли жертвы был тот самый блогер Владислав. Роль убийцы досталась его другу — 17-летнему учащемуся колледжа Николаю*. Автор видео — 15-летний школьник Егор*.

 

 
 
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Все это было сделано ради очередного провокационного видео 18-летнего блогера в Инстаграме. Владиславу Ивутю из Лиды 18 лет. Парень называет себя артистом,...
 
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