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РУП «Белпочта» проведет акции к 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

18.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

3 июля – памятная дата всех жителей Беларуси — наша страна отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

РУП «Белпочта» проведет акции к 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

Эта дата олицетворяет символ единства народа, преемственность поколений, мужество и героизм наших предков, сражавшихся за светлое будущее.

РУП «Белпочта» поздравляет всех с праздником и дарит своим клиентам, достигшим 75-летнего возраста, поздравительные открытки с возможностью их бесплатной пересылки по всей республике (штамп «Акция»). Акция будет проводиться с 15 по 26 июня в выделенных отделениях почтовой связи.

С 17 июня по 3 июля 2019 года во всех отделениях почтовой связи города Гомеля и в  центральных отделениях почтовой связи райцентров Гомельской области пройдет акция «Память поколений».

В рамках акции гомельчане смогут написать весточку со словами благодарности за мир и покой на родной земле в виде письма или поздравительной открытки ветерану Великой Отечественной войны. На таком отправлении проставляется отметка «Письмо ветерану».

3 июля 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи области пройдет акция «Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны».

Все желающие смогут лично подписать почтовые карточки в адрес ветеранов, написать им теплые слова и поблагодарить за освобождение нашей страны. Такие весточки особенно дороги тем, что написаны от руки и от всего сердца. РУП «Белпочта» бесплатно доставит по территории республики.

Приглашаем принять участие в мероприятиях РУП «Белпочта».

 
Теги: Гомель
 
 
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3 июля – памятная дата всех жителей Беларуси - наша страна отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата олицетворяет...
 
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