За январь-май ВВП Беларуси вырос всего на 1 процент

Источник материала: Ежедневник





Национальный статистический комитет осуществил первую оценку ВВП за январь-май 2019 года. Увы, эта оценка получилась неутешительной - мы в одном шаге от стагнации.

Согласно прогнозу белорусского правительства ВВП Беларуси в 2019 году должно вырасти не менее чем на 4%. И хотя до окончания года еще далеко, уже сейчас можно сделать вывод, что прогнозный показатель достигнут не будет.

Согласно данным Белстата, за январь-май 2019 года объем ВВП в текущих ценах составил 49,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января – мая 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – мае 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,2%.

Следует отметить, что в начале года ВВП Беларуси рост более значительными темпами, а потом этот рост начал замедляться. если тенденция сохранится, то Беларусь не сможет достигнуть не только своих показателей, но может просесть ниже скорректированного прогноза Всемирного банка.

Напомним, что первоначально ВБ прогнозировал, что ВВП Беларуси вырастет в 2019 году на 2,7%, но уже в апреле ухудшил свой прогноз до 2,2%. Теперь, похоже, и эта цифра под сомнением.