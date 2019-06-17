Альтернатива Комаровке. В Минске откроют большой рынок с фермерскими продуктами и фудкортом

Источник материала: Tut.by

На территории минского «Горизонта» на проспекте Машерова к открытию готовится проект под названием «Завод». Это будет фермерский рынок с экопродуктами, фудкорт и площадка для кулинарных мастер-классов в одном месте — эдакий фудмолл по типу московского «Депо». Об этом TUT.BY рассказали создатели нового места.



Фудмолл «Депо» в Москве. Минский фудмолл «Завод» будет примерно в пять раз меньше, но концепция та же: в одном месте будут работать фермерские лавки, фудкорт и проходить мероприятия, например, кулинарные мастер-классы. Фото: typical-moscow.ru

Рынок на 70 точек, 14 точек общепита и 150 посадочных мест

Новый проект под названием «Завод» разместится на территории в полторы тысячи квадратных метров на первом этаже завода «Горизонт» на проспекте Машерова в Минске. Его запуском занимаются создатели «Песочницы» и «Гастрофеста» Станислав Агинский, Ольга Малейко и Евгения Красовская, а так же партнером данного проекта стал ресторатор Денис Докин (Clever Irish Pub, «Чайный пьяница», BarDuck и другие заведения).



Создатели будущего фудмолла «Завод» Станислав Агинский, Евгения Красовская, Ольга Малейко и Денис Докин

— Сегодня в стране бум на экопродукты, — говорит Станислав Агинский, один из создателей фудмолла «Завод». — Многие даже готовы входить в этот бизнес как фермеры. Они готовы производить, следить за качеством, сертификацией, но они не в состоянии ввиду огромного объема работы реализовывать продукцию онлайн или находить точки продаж офлайн. Мы видим, что, с одной стороны, спрос на экопродукты в Минске сегодня превышает предложение, а, с другой стороны, предложение в регионах значительно превышает спрос. Значит, в Минске на сегодня не хватает мест, где фермеры могут и летом, и зимой продавать экопродукты.



Рынок в фудмолле «Депо» в Москве. Фото: depomoscow.ru

Планируется, что «Завод» вместит в себя 70 точек рынка (с мясом и рыбой, молочными продуктами, овощами и фруктами, бакалеей, а также премиальными продуктами, деликатесами), 14 точек общепита, 150 посадочных мест и зону со сценой для проведения кулинарных мастер-классов и других мероприятий.

— Последние года два мы смотрели, что происходит в мире и банально в соседней Москве. Площадка «рынок плюс фудкорт» — это достаточно понятный симбиоз, — говорит Станислав. — При этом мы пока не знаем, будут ли фермеры продавать свою продукцию напрямую или появятся посредники, но нам важно сохранить адекватность цены, поэтому внимательно будем изучать входящие заявки.



У фудмолла «Завод» будет отдельный вход со стороны проспекта Машерова

Создатели отмечают, что на рынке будет продаваться совершенно другая продукция по сравнению с той же Комаровкой.

— Возьмем в пример фестиваль «Пастернак», куда приезжают ребята, которые производят арахисовую пасту. У них все красивенько оформлено, они позаботились об этикетке, надели красивую одежду, все распечатали, у них есть идея. Такой проект будет работать только в таком же уютном пространстве.



Экомаркет «Пастернак». Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/pasternakmarket

Денис Докин тоже говорит о том, что в мире меняются стандарты и требования. В том числе к рынку.

— Я испытываю некоторый дискомфорт, когда бываю на Комаровке. Мне не нравится, когда мне кричат: «Молодой человек, свининки?». Все, что я хочу, я найду сам. Когда давным-давно в Минске я не мог пойти в клуб, я открыл Bar 13. С рынком то же самое: концепция «Чисто, красиво, и не лезьте ко мне, пожалуйста» — это концепция нового мира. Мир меняется, и запросы людей к миру тоже меняются. И мы будем делать продукт, соответствующий новым запросам. Просто людям нужно дать выбор, чтобы на рынке стояли не женщины в синих халатах, а люди в красивой и стильной униформе. Почему мы должны покупать еду из рук грязного мясника? Я хочу получить еду в красивом аккуратно завернутом пакете и, мне кажется, я имею на это право.

Какой будет стоимость аренды и когда заработает фудмолл?

На данный момент известно, что экорынок на 20 тысяч квадратных метров появится на выезде из Минска по Логойскому тракту. «Завод» будет гораздо меньшей площади (полторы тысячи «квадратов») и будет находиться практически в центре.

— Я не представляю, как можно найти фермеров на целую Комаровку или на 10, 20, тысяч квадратов, потому что, скорее всего, их просто в Беларуси столько не существует, — комментирует Денис Докин. — Зато я понимаю, как найти фермеров на тысячу квадратов.



Один из создателей «Песочницы» и «Гастрофеста» Станислав Агинский и ресторатор Денис Докин (Clever Irish Pub, «Чайный пьяница», BarDuck и другие заведения)

Если на создание «Песочницы» было потрачено около 17 тысяч долларов, то для создание «Завода» инвестиций нужно несоизмеримо больше. Помещение на данном этапе абсолютно не подготовлено, а значит, нужно установить вентиляцию, провести электричество, канализацию, оборудовать парковочные места. И это не говоря об отделке, дизайне и так далее.

— То, что мы точно сохраним от «Песочницы», — это продвижение. Мы продаем не только арендное место, мы продаем концепцию, устраиваем мероприятия, делаем маркетинг. При этом продвигаем не только площадку, но и каждого участника в отдельности.

Стоимость арендного места на фудмолле «Завод» будет немногим больше, чем та сумма, которую платит фудтрак в «Песочнице», а это 1600 рублей в месяц. Планируется, что проект появится осенью 2019-го или зимой 2020 года.

Создатели «Завода» уже принимают заявки от фермеров по электронной почте info@zavodmarket.by.

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