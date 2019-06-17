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Альтернатива Комаровке. В Минске откроют большой рынок с фермерскими продуктами и фудкортом
Источник материала: Tut.by
На территории минского «Горизонта» на проспекте Машерова к открытию готовится проект под названием «Завод». Это будет фермерский рынок с экопродуктами, фудкорт и площадка для кулинарных мастер-классов в одном месте — эдакий фудмолл по типу московского «Депо». Об этом TUT.BY рассказали создатели нового места.
Рынок на 70 точек, 14 точек общепита и 150 посадочных мест
Новый проект под названием «Завод» разместится на территории в полторы тысячи квадратных метров на первом этаже завода «Горизонт» на проспекте Машерова в Минске. Его запуском занимаются создатели «Песочницы» и «Гастрофеста» Станислав Агинский, Ольга Малейко и Евгения Красовская, а так же партнером данного проекта стал ресторатор Денис Докин (Clever Irish Pub, «Чайный пьяница», BarDuck и другие заведения).
— Сегодня в стране бум на экопродукты, — говорит Станислав Агинский, один из создателей фудмолла «Завод». — Многие даже готовы входить в этот бизнес как фермеры. Они готовы производить, следить за качеством, сертификацией, но они не в состоянии ввиду огромного объема работы реализовывать продукцию онлайн или находить точки продаж офлайн. Мы видим, что, с одной стороны, спрос на экопродукты в Минске сегодня превышает предложение, а, с другой стороны, предложение в регионах значительно превышает спрос. Значит, в Минске на сегодня не хватает мест, где фермеры могут и летом, и зимой продавать экопродукты.
Планируется, что «Завод» вместит в себя 70 точек рынка (с мясом и рыбой, молочными продуктами, овощами и фруктами, бакалеей, а также премиальными продуктами, деликатесами), 14 точек общепита, 150 посадочных мест и зону со сценой для проведения кулинарных мастер-классов и других мероприятий.
— Последние года два мы смотрели, что происходит в мире и банально в соседней Москве. Площадка «рынок плюс фудкорт» — это достаточно понятный симбиоз, — говорит Станислав. — При этом мы пока не знаем, будут ли фермеры продавать свою продукцию напрямую или появятся посредники, но нам важно сохранить адекватность цены, поэтому внимательно будем изучать входящие заявки.
Создатели отмечают, что на рынке будет продаваться совершенно другая продукция по сравнению с той же Комаровкой.
— Возьмем в пример фестиваль «Пастернак», куда приезжают ребята, которые производят арахисовую пасту. У них все красивенько оформлено, они позаботились об этикетке, надели красивую одежду, все распечатали, у них есть идея. Такой проект будет работать только в таком же уютном пространстве.
Денис Докин тоже говорит о том, что в мире меняются стандарты и требования. В том числе к рынку.
— Я испытываю некоторый дискомфорт, когда бываю на Комаровке. Мне не нравится, когда мне кричат: «Молодой человек, свининки?». Все, что я хочу, я найду сам. Когда давным-давно в Минске я не мог пойти в клуб, я открыл Bar 13. С рынком то же самое: концепция «Чисто, красиво, и не лезьте ко мне, пожалуйста» — это концепция нового мира. Мир меняется, и запросы людей к миру тоже меняются. И мы будем делать продукт, соответствующий новым запросам. Просто людям нужно дать выбор, чтобы на рынке стояли не женщины в синих халатах, а люди в красивой и стильной униформе. Почему мы должны покупать еду из рук грязного мясника? Я хочу получить еду в красивом аккуратно завернутом пакете и, мне кажется, я имею на это право.
Какой будет стоимость аренды и когда заработает фудмолл?
На данный момент известно, что
— Я не представляю, как можно найти фермеров на целую Комаровку или на 10, 20, тысяч квадратов, потому что, скорее всего, их просто в Беларуси столько не существует, — комментирует Денис Докин. — Зато я понимаю, как найти фермеров на тысячу квадратов.
Если на создание «Песочницы» было потрачено около 17 тысяч долларов, то для создание «Завода» инвестиций нужно несоизмеримо больше. Помещение на данном этапе абсолютно не подготовлено, а значит, нужно установить вентиляцию, провести электричество, канализацию, оборудовать парковочные места. И это не говоря об отделке, дизайне и так далее.
— То, что мы точно сохраним от «Песочницы», — это продвижение. Мы продаем не только арендное место, мы продаем концепцию, устраиваем мероприятия, делаем маркетинг. При этом продвигаем не только площадку, но и каждого участника в отдельности.
Стоимость арендного места на фудмолле «Завод» будет немногим больше, чем та сумма, которую платит фудтрак в «Песочнице», а это 1600 рублей в месяц. Планируется, что проект появится осенью 2019-го или зимой 2020 года.
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На территории минского «Горизонта» на проспекте Машерова к открытию готовится проект под названием «Завод». Это будет фермерский рынок с экопродуктами, фудкорт и...
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