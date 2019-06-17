BadComedian заключил мировое соглашение с Kinodanz

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, передает РИА Новости со ссылкой на продюсера кинокомпании Евгения Мелентьева.

По словам Мелентьева, детали сделки пока не разглашаются.

Ранее Мелентьев заявлял, что киностудия готова обсудить с блогером условия мирового соглашения.

Поводом для иска компании к Баженову стал обзор фильма «За гранью реальности». По мнению Kinodanz, блогер нарушил допустимый объем цитирования. BadComedian же считает, что законом нормы цитирования произведения не обозначены.