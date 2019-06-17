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BadComedian заключил мировое соглашение с Kinodanz
18.06.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, передает
По словам Мелентьева, детали сделки пока не разглашаются.
Ранее Мелентьев заявлял, что киностудия готова обсудить с блогером условия мирового соглашения.
Поводом для иска компании к Баженову стал обзор фильма «За гранью реальности». По мнению Kinodanz, блогер нарушил допустимый объем цитирования. BadComedian же считает, что законом нормы цитирования произведения не обозначены.
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