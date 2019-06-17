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Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу
Источник материала: Tut.by
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций и один из лучших футболистов в истории Франции Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает Mediapart.
Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару чемпионата мира по футболу 2022 года. Катар получил право провести чемпионат мира в декабре 2010 года.
Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.
Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года, когда он был отстранен от должности комитетом по этике ФИФА.
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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций и один из лучших футболистов в истории Франции Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции,...
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