Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу

Источник материала: Tut.by

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций и один из лучших футболистов в истории Франции Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает Mediapart.



Reuters

Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару чемпионата мира по футболу 2022 года. Катар получил право провести чемпионат мира в декабре 2010 года.

Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года, когда он был отстранен от должности комитетом по этике ФИФА.