Азербайджанский газ достиг Европы в обход России









В компании подчеркнули, что это событие произошло в День национального спасения азербайджанского народа.





Общая протяженность Трансанатолийского газопровода – 1850 км. Он проходит через Грузию. Пропускная способность TANAP должна составить минимум 16 млрд м³, из которых 10 млрд м³ будет направляться в Европу, а 6 млрд м³ – в западные регионы Турции.



