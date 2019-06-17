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Могилевские оппозиционеры потребовали у прокуратуры и Владимира Цумарева уволить зампредседателя горисполкома
Источник материала: Партизан
Как сообщает
Фото: Instagram
Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор белорусских христианских демократов по Могилевской области Олег Аксёнов попросили городскую прокуратуру и председателя горисполкома Владимира Цумарева разобраться с главным идеологом Могилева.
По их мнению, зампредседателя горисполкома Алла Галушко грубо нарушила служебную этику, когда сама же отказала в проведении пикета за её отставку.
— Госпожа Галушко свой незаконный отказ в проведении массового мероприятия объяснила тем, что право на не продление или на расторжение контракта с заместителями председателя горисполкома есть только у председателя горисполкома. Но мы имеем право публично обратиться к главе Могилёвского горисполкома с требованием, чтобы Галушко отправили в отставку, — заявил Владимир Шанцев.
Политики попросили у городских властей и прокуратуры привлечь Аллу Галушко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в связи с нарушениями из-за конфликта интересов.
Кроме того, они также потребовали провести служебную и прокурорскую проверку в отношении зампредседателя горисполкома на предмет наличия в её служебной деятельности других случаев конфликта интересов и не соблюдения ею при этом служебной этики.
Первоначально Олег Аксёнов и Владимир Шанцев пытались согласовать проведение пикета за перенос завода «Омск Карбон Могилев» в родную деревню президента Александра Лукашенко – Александрию.
Зампредседателя горисполкома Алла Галушко отказалась согласовывать мероприятие, после чего политики дважды хотели провести пикет за отставку чиновницы.
Оба раза Галушко своей подписью запрещала проведение массовых мероприятий.
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Могилевские оппозиционеры потребовали у прокуратуры и Владимира Цумарева уволить зампредседателя горисполкома
Как сообщает "Могилевская весна", все потому, что Алла Галушко не разрешила пикет за свою отставку.
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