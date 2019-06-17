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Могилевские оппозиционеры потребовали у прокуратуры и Владимира Цумарева уволить зампредседателя горисполкома

18.06.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает "Могилевская весна", все потому, что Алла Галушко не разрешила пикет за свою отставку.


Фото: Instagram

Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор белорусских христианских демократов по Могилевской области Олег Аксёнов попросили городскую прокуратуру и председателя горисполкома Владимира Цумарева разобраться с главным идеологом Могилева.

По их мнению, зампредседателя горисполкома Алла Галушко грубо нарушила служебную этику, когда сама же отказала в проведении пикета за её отставку.

— Госпожа Галушко свой незаконный отказ в проведении массового мероприятия объяснила тем, что право на не продление или на расторжение контракта с заместителями председателя горисполкома есть только у председателя горисполкома. Но мы имеем право публично обратиться к главе Могилёвского горисполкома с требованием, чтобы Галушко отправили в отставку, — заявил Владимир Шанцев.

Политики попросили у городских властей и прокуратуры привлечь Аллу Галушко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в связи с нарушениями из-за конфликта интересов.

Кроме того, они также потребовали провести служебную и прокурорскую проверку в отношении зампредседателя горисполкома на предмет наличия в её служебной деятельности других случаев конфликта интересов и не соблюдения ею при этом служебной этики.

Первоначально Олег Аксёнов и Владимир Шанцев пытались согласовать проведение пикета за перенос завода «Омск Карбон Могилев» в родную деревню президента Александра Лукашенко – Александрию.

Зампредседателя горисполкома Алла Галушко отказалась согласовывать мероприятие, после чего политики дважды хотели провести пикет за отставку чиновницы.

Оба раза Галушко своей подписью запрещала проведение массовых мероприятий.

 
Теги: Могилев
 
 
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Как сообщает "Могилевская весна", все потому, что Алла Галушко не разрешила пикет за свою отставку.
 
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