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Готовимся в партизаны: на Брестчине изъята крупная партия оружия и боеприпасов

18.06.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Винтовки, патроны, минометные мины, артснаряды, гранаты, пистолеты - кто-то запасался на случай Третьей мировой?



Весь этот арсенал изъяли отрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД у двух жителей Березовского района. Березовчане держали вооружение раздельно: что-то дома, что-то в гараже, что-то в иных тайниках. О мужчинах известно, что оба они - оружейники-любители: изготавливали самодельные образцы современного стрелкового оружия, а также занимались реставрацией оружия времен Великой Отечественной войны. Все это «добро» они в органах внутренних дел не регистрировали.

Итак, у них нашли: пистолет ТТ, запал к гранате неустановленного образца, несколько самодельных пистолетов, винтовка неустановленного образца, самодельное взрывное устройство, 872 патрона различного калибра, оборудование для изготовления патронов, 50 мм миномётная мина со взрывателем, 5 артиллерийских снарядов калибром 20 мм, граната Ф-1 и много чего еще. Многое из списка вполне себе современное и может причинить немалый ущерб.

Еще одно задержание, но поскромнее, было на днях в Каменце. У местного безработного жителя в ходе оперативных мероприятий изъяли боеспособную винтовку «ТОЗ-8м» с оптическим прицелом и 949 заводских патронов различного калибра. Тоже был любитель пострелять...

По всем этим фактам Каменецким и Березовским РОСК возбуждены уголовные дела. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь) предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет вплоть до лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

 
 
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Винтовки, патроны, минометные мины, артснаряды, гранаты, пистолеты - кто-то запасался на случай Третьей мировой?
 
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