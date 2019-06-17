Капремонт — это восстановление утраченных характеристик здания, а не его улучшение





Тепловую модернизацию, в частности сплошное утепление наружных стен жилых домов, при капитальном ремонте не проводят с 2016 года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324. Выполняют лишь локальные работы по утеплению отдельных промерзающих и продуваемых фрагментов ограждающих конструкций, а также приводят в соответствие с проектными значениями сопротивления теплопередаче, действующими на момент постройки дома. Такой подход объясняют тем, что капремонт подразумевает восстановление утраченных за время эксплуатации характеристик здания, а не их улучшение путем проведения модернизации, в том числе тепловой. Последняя стала услугой, которую должны оплатить собственники квартир, если хотят одеть свой дом в термошубу.





Как в дальнейшем будет строиться работа в этом направлении, изложено в проекте Указа Президента Республики Беларусь «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Ожидается, что в скором времени документ вступит в силу.





Как рассказал главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Лебедь, согласно проекту указа, собственникам жилых помещений предлагается оплачивать 50% стоимости работ по тепловой модернизации ежемесячно равными долями в течение 10 лет. Остальные расходы берет на себя государство. Суммы будут включать в жировку после окончания работ и подписания акта ввода объекта в эксплуатацию или оформлять отдельным платежом.









Какие дома будут утеплять в первую очередь





Работники жилищных организаций уже проводят собрания с населением. В первую очередь охватывают дома:





— стоящие в графике капремонта на 2019−2020 годы;





— из которых поступали многочисленные обращения по поводу утепления;





— здания, где капремонт выполнен после исключения из состава работ тепловой модернизации с 2016 года.





— По этим домам имеются заключения специалистов о состоянии ограждающих конструкций и систем отопления. Знакомим с ними жителей и рассказываем, что можно предпринять, — говорит В. Лебедь. — Тепловая модернизация подразумевает не только утепление стен, а целый комплекс энергосберегающих мероприятий. Это модернизация теплового пункта с заменой трубопроводов и их изоляции, установкой новых систем регулирования и утеплением подвального помещения по периметру; замена окон в местах общего пользования; утепление кровли; вынос отопительных приборов из стен (на обслуживани Ж районов около 800 домов с панельным отоплением) с оснащением их терморегуляторами, чтобы впоследствии жильцы могли перейти на индивидуальный расчет за потребленную теплоэнергию; при необходимости замена системы отопления в квартире — труб, радиаторов, стояков (соответствующее техническое заключение выдает институт порошковой металлургии по результатам обследования образцов труб) и другие мероприятия. Собрания проходят в виде презентации с использованием схем, расчетов, наглядных материалов. По каждой позиции называем примерную стоимость и ожидаемый эффект: как это отразится на оплате за отопление. Например, если просто утеплить стены, показатель энергоэффективности составит 30−40%. Если же выполнить весь комплекс работ (добавить утепление кровли, подвала, мест общего пользования и другие), показатель составит 50% и более. Выйдет дороже, но эффективнее, тем более что тарифы на отопление будут расти. Можно рассчитать и срок окупаемости. В любом случае жители решают, какие мероприятия выбрать. Такая предварительная разъяснительная работа позволяет узнать мнение собственников. После принятия нормативно-правового акта сможем уже поадресно приступить к более конкретным действиям, заключению договоров на утепление, разработке проектов или внесению изменений в уже готовящуюся ПСД на капремонт.





Уже определены первые шесть потенциальных зданий для проведения энергоэффективных мероприятий с долевым участием жильцов. Это дома № 128 и 137 на пр. Партизанском, № 73 на ул. Плеханова, № 6 на ул. К. Чорного, № 19 на пр. Газеты «Звязда» и № 51, корпус 1, на ул. Голодеда. По этим адресам большинство жильцов уже высказались за проведение тепловой модернизации, сейчас коммунальщики проводят окончательный опрос для получения согласия двух третей собственников.









Владельцам двухкомнатных квартир это обойдется в 8−14 рублей в месяц





В МГЖХ привели предварительные расчеты для двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м по некоторым позициям. Так, утепление стен пенополистиролом обойдется в 8−14 рублей в месяц (в течение 10 лет). Стоимость работ по замене системы отопления в квартире с установкой регулятора и прибора учета — около 5 рублей в месяц.





— Цена варьируется в зависимости от толщины применяемого материала, марки и производителя отопительных приборов и многих других факторов, — обращает внимание специалист. — Например, средняя стоимость утепления 1 кв. м фасада пенополистирольными плитами — около 70 рублей, а минераловатными — порядка 95. Подчеркну: жильцы оплачивают 50% от сметы пропорционально площади своих квартир: чем больше метраж, тем больше сумма.