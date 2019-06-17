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Глава внешней разведки России назвал доллар токсичным анахронизмом

18.06.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава внешней разведки России назвал доллар токсичным анахронизмом

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал доллар токсичным анахронизмом современной мировой экономики, от которого следует быстрее избавляться.

Об этом Сергей Нарышкин заявил в своем докладе на организованной Совбезом международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Уфе, пишет РБК.

«Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. Монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер», - сказал Сергей Нарышкин.

По словам главы СВР, использование американской валюты сопряжено с рисками и именно поэтому все больше стран мира задумывается о поиске альтернативных инструментов для внешнеторговых операций.

Сергей Нарышкин отметил, что Вашингтон импульсивно, не учитывая мнения ближайших партнеров, вводит санкции.

«Не секрет, что за последние несколько лет они [санкции] стали излюбленным методом политики США, - сказал глава российской разведки. - Что особенно тревожно, режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно».

На прошлой неделе Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе по энергоносителям, на рубли и евро. В настоящее время, согласно данным Центробанка, доля рубля в расчетах с Брюсселем по экспорту российских товаров и услуг составляет 8,3%, далее следует евро - 34,3%, а лидирует доллар - более 54%. В американской валюте Россия расплачивается за 22% импорта из Европы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал доллар токсичным анахронизмом современной мировой экономики, от которого следует быстрее...
 
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