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Volkswagen выпустит новый Golf до конца года

18.06.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Volkswagen планирует начать производство Golf восьмого поколения до конца 2019 года. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора Volkswagen Герберта Дисса. По его словам, поставки автомобиля к дилерам также начнутся в этом году. Первой страной, где стартуют продажи новинки, станет Германия.


Фото: Carscoops

«Мы уложимся в эти сроки и начнем поставки первых автомобилей в конце этого года», — заявил топ-менеджер.

Производство автомобиля наладят на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку следующего «Гольфа» составит порядка € 1,8 млрд, а на подготовку к производству потратят еще около € 3 млрд.

В основу следующего «Гольфа» ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35−70 килограммов. При этом объем багажного отделения хетчбэка вырастет приблизительно до 400 литров.


Фото: Carscoops

Линейка двигателей включит новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых моторов, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Также у восьмого Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

Что касается спортивных модификаций модели, то среди них будет вариант GTI с мотором мощностью около 250 л.с., а также полноприводная R-версия, отдача двигателя которой вырастет до 350 лошадиных сил.

 
 
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Производство автомобиля наладят на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку следующего «Гольфа» составит порядка 1,8 млрд евро.
 
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