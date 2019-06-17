Пинск посетила группа белорусских парламентариев

Источник материала: Пинский Вестник

Гости ознакомились с городом, его достопримечательностями, совершили экскурсию по пешеходной улице Ленина, начиная от колоритной фигуры бронзового Полешука, и возложили цветы к мемориальному комплексу освободителей Пинска во время Великой Отечественной войны. А затем на стадионе академии футбола состоялся товарищеский матч между командой Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и сборной городского и районного исполнительных комитетов.







По словам депутата Палаты представителей по Пинскому городскому округу Игоря Колба, нашими парламентариями принято решение в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков посещать регионы, встречаться с населением, молодежью, местной властью. Важно и то, что наши законотворцы стремятся и на личных примерах популяризировать спорт, здоровый образ жизни. В футбольной команде Национального собрания люди разных возрастов и отнюдь не профессиональные спортсмены, однако умение действовать слаженно позволяет достигать результатов. В чем, собственно, пришлось убедиться в ходе матча.







На полях академии футбола команды приветствовал председатель горисполкома и депутат Палаты представителей по Пинскому сельскому округу И.Ребковец. В Год Малой родины этот матч посвящается 75-летию освобождения Беларуси. Для нас всех большая честь быть наследниками той Великой Победы, отметил Иван Григорьевич. Гости подарили учащимся спортшколы комплект мячей.









Счет открыл капитан пинской дружины управляющий делами горисполкома Игорь Берестень. Затем с нашей стороны был забит и еще один мяч. Тем не менее, команде парламентариев во главе с капитаном Андреем Юницыным удалось переломить ход игры и одержать победу - 4:2. В составе пинской команды выступали депутаты горсовета депутатов Михаил Кобринец и Валерий Сороченко, а от райисполкома - начальник отдела организационно-кадровой работы Станислав Кибак и директор ФСУ «Эллада-Спорт» Михаил Французов. После финального свистка дружеские рукопожатия и обмен впечатлениями стали логичным завершением этой спортивной встречи.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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Андрей ЮНИЦЫН, депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:



- В Пинске попадаешь в уютную, европейскую атмосферу и ловишь себя на мысли, что так должно быть в каждом городе нашей любимой страны. Все то, что мы ценим и храним, созидаем и преумножаем, было достигнуто самоотверженным трудом и завоевано героизмом предыдущих поколений. Совсем скоро грядет большая дата - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Все наши сегодняшние заботы - во имя памяти и мирного неба.









Андрей БЕЛЯКОВ, член Совета Республики, заместитель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию:



- Такие черты характера полешуков, как открытость, доброта, умение подставить плечо друг другу, сообща преодолеть трудности, характеризуют Пинск. Это город самобытный, молодежный, с богатый историей, в котором есть все возможности, чтобы жить интересно, комфортно, развиваться и идти вперед. Пинск является культурной столицей Беларуси, и остается пожелать, чтобы он с честью защитил это высокое звание.