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Платежные кольца и проблемы с картами рассрочки обзор финансовых событий июня

18.06.2019 10:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Платежные кольца и проблемы с картами рассрочки обзор финансовых событий июня
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости Национального банка Республики Беларусь

Национальный банк разработал концепцию базового счета для физлиц

На открытии форума высокого уровня Региональной инициативы стран Восточной Европы и Центральной Азии выступил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц и рассказал, что белорусский регулятор создал концепцию базового счета для физических лиц. Базовый счет станет более удобным в вопросе самостоятельного выбора банка и не понесет никаких экономически необоснованных расходов.

 
 
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Что произошло на финансовом рынке в первой половине июня, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
 
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