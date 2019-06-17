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Платежные кольца и проблемы с картами рассрочки обзор финансовых событий июня
Источник материала: Myfin
Новости Национального банка Республики Беларусь
Национальный банк разработал концепцию базового счета для физлиц
На открытии форума высокого уровня Региональной инициативы стран Восточной Европы и Центральной Азии выступил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц и рассказал, что белорусский регулятор создал концепцию базового счета для физических лиц. Базовый счет станет более удобным в вопросе самостоятельного выбора банка и не понесет никаких экономически необоснованных расходов.
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Что произошло на финансовом рынке в первой половине июня, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
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