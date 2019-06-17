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Лукашенко об экономическом сотрудничестве с Египтом: «Хорошее начало, но не предел»
18.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
«Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел», — сказал Александр Лукашенко.
Глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько рассказал, что сотрудничество с Египтом идет как по линии торговли продуктами, так и взаимодействия в области различных технологий.
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Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития. Об этом Президент...
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