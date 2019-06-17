Лукашенко об экономическом сотрудничестве с Египтом: «Хорошее начало, но не предел»

Источник материала: Вороновская газета





Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

«Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел», — сказал Александр Лукашенко.

Минсельхозпрод рассчитывает на рост поставок белорусской продукции АПК на рынок Египта Глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько рассказал, что сотрудничество с Египтом идет как по линии торговли продуктами, так и взаимодействия в области различных технологий. https://www.belta.by/