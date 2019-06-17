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На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы

18.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


12 июня 2019 20:19 3273

На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Илья Ермакович.

8 июня на Солигорском водохранилище, в районе «земснаряда», состоялись районные соревнования по лову рыбы в летний период на поплавочную удочку.

На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы

Участие в них приняли первичные охотничьи коллективы «Солигорской районной организационной структуры» РГОО «БООР» (по три человека в каждой команде), а также команда юниоров и СолБООР − RS. Контролировала ход соревнований судейская комиссия.

На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы
На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы
На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы

Для участников соревнований были созданы все условия в том числе полевая кухня. По результатам соревнований победители были награждены дипломами и ценными призами, также в ряды БООР были приняты юниоры с вручением членских билетов.

На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы
На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы
На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы

В долгой и упорной борьбе места распределились следующим образом:

Командный зачет:
1 место — «Сол БООР-RS»
2 место — Домановичский ПОК
3 место — Зажевичский ПОК

Личный зачет:
1 место — Татур А.В.
2 место — Бокун А.Н.
3 место — Хилько А.Н.

Юниорский зачет:
1 место — Гончарик Р.А. ; Бокун С.А. (одинаковый вес улова)
2 место — Саенко А.В.
3 место — Кершис В.А.

На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы
На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы
На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы

Победители соревнований были награждены ценными призами, а двум вновь вступившим в «Солигорскую районную организационную структуру» РГОО «БООР» тут же были выданы членские билеты.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Илья ЕРМАКОВИЧ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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12 июня 2019 20:19 3273 На Солигорском водохранилище состоялись районные...
 
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