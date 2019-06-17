Источник материала: Soligorsk News



На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Илья Ермакович.

8 июня на Солигорском водохранилище, в районе «земснаряда», состоялись районные соревнования по лову рыбы в летний период на поплавочную удочку.

Участие в них приняли первичные охотничьи коллективы «Солигорской районной организационной структуры» РГОО «БООР» (по три человека в каждой команде), а также команда юниоров и СолБООР − RS. Контролировала ход соревнований судейская комиссия.













Для участников соревнований были созданы все условия в том числе полевая кухня. По результатам соревнований победители были награждены дипломами и ценными призами, также в ряды БООР были приняты юниоры с вручением членских билетов.













В долгой и упорной борьбе места распределились следующим образом:



Командный зачет:

1 место — «Сол БООР-RS»

2 место — Домановичский ПОК

3 место — Зажевичский ПОК



Личный зачет:

1 место — Татур А.В.

2 место — Бокун А.Н.

3 место — Хилько А.Н.



Юниорский зачет:

1 место — Гончарик Р.А. ; Бокун С.А. (одинаковый вес улова)

2 место — Саенко А.В.

3 место — Кершис В.А.















Победители соревнований были награждены ценными призами, а двум вновь вступившим в «Солигорскую районную организационную структуру» РГОО «БООР» тут же были выданы членские билеты.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Илья ЕРМАКОВИЧ.