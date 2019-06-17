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На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы
18.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
12 июня 2019 20:19 3273
На Солигорском водохранилище состоялись районные соревнования по лову рыбы. ФОТОФАКТ.
8 июня на Солигорском водохранилище, в районе «земснаряда», состоялись районные соревнования по лову рыбы в летний период на поплавочную удочку.
Участие в них приняли первичные охотничьи коллективы «Солигорской районной организационной структуры» РГОО «БООР» (по три человека в каждой команде), а также команда юниоров и СолБООР − RS. Контролировала ход соревнований судейская комиссия.
Для участников соревнований были созданы все условия в том числе полевая кухня. По результатам соревнований победители были награждены дипломами и ценными призами, также в ряды БООР были приняты юниоры с вручением членских билетов.
В долгой и упорной борьбе места распределились следующим образом:
Победители соревнований были награждены ценными призами, а двум вновь вступившим в «Солигорскую районную организационную структуру» РГОО «БООР» тут же были выданы членские билеты.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Илья ЕРМАКОВИЧ.
©Информационный отдел
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12 июня 2019 20:19 3273 На Солигорском водохранилище состоялись районные...
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