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Около 80% землепользователей в Брестской области годами разрабатывали карьеры, а налог не платили

18.06.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области около 80% землепользователей в 2014-2018 годах не уплачивали налог за добычу природных ресурсов при разработке карьеров. Данный факт во время мониторинга выявили работники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области совместно с областным КГК, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Около 80% землепользователей в Брестской области годами разрабатывали карьеры, а налог не платили

Мониторинг субъектов хозяйствования, которым были выделены земельные участки для разработки карьеров для внутрихозяйственных нужд, проводился в 2018-2019 годах. Оказалось, что около 80% из них в 2014-2018 годах не исчисляли и не уплачивали в бюджет налог за добычу строительного песка.

Так, в 2006-2014 годах столинское ОАО провело рекультивацию двух карьеров - площадью 1,3 га и 4,7 га. Однако налог за добычу природных ресурсов на территории района предприятие не уплатило. По итогам мониторинга ему был начислен налог в размере почти Br2 тыс. Вся сумма уже перечислена в бюджет.

В целом рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков направлены 205 субъектам хозяйствования области. Сумма налогов и пеней, уплаченных землепользователями после мониторинга, превысила Br207 тыс.

Всего в Брестской области право осуществлять добычу полезных ископаемых предоставлено 225 субъектам хозяйствования. Ежегодно в регионе добывается порядка 700 тыс. т песка для внутрихозяйственных нужд.

 
 
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