Брест: в ДТП травмирована 17-летняя велосипедистка

Источник материала: Виртуальный Брест

17.06.2019 около 20:00 часов на улице Ленинградской произошло дорожно-транспортное происшествие.





По предварительной информации: 69-летний брестчанин, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по дворовому проезду ул. Ленинградской и совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.

В результате ДТП несовершеннолетняя велосипедистка с травмами доставлена в больницу.

Проводится проверка.