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Брест: в ДТП травмирована 17-летняя велосипедистка
18.06.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17.06.2019 около 20:00 часов на улице Ленинградской произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 69-летний брестчанин, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по дворовому проезду ул. Ленинградской и совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.
В результате ДТП несовершеннолетняя велосипедистка с травмами доставлена в больницу.
Проводится проверка.
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17.06.2019 около 20:00 часов на улице Ленинградской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 69-летний брестчанин, управляя...
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