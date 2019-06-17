Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

Источник материала: Слуцк Город





Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов подполковник Игорь Витальевич Галь вручил юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», а член районной организации ветеранов Георгий Степанович Романюк – пледы.

Эти награды и подарки получили ветераны Лидия Васильевна Лемеш, Алексей Михайлович Чернышев, Аркадий Ефимович Сакович, Леонид Степанович Быков, Николай Николаевич Пасюк, Антон Трофимович Пенязь, Елена Александровна Хмелева, Михаил Иванович Ясинский.





Вручение подарков проводится в рамках акции Слуцкой районной организации ветеранов «Поздравим ветерана», приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подарки приобретены Белорусской республиканской организацией ветеранов. Вручение юбилейных медалей и подарков участникам и ветеранам Великой Отечественной войны продолжается.















