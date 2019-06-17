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Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

18.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов подполковник Игорь Витальевич Галь вручил юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», а член районной организации ветеранов Георгий Степанович Романюк – пледы.

Эти награды и подарки получили ветераны Лидия Васильевна Лемеш, Алексей Михайлович Чернышев, Аркадий Ефимович Сакович, Леонид Степанович Быков, Николай Николаевич Пасюк, Антон Трофимович Пенязь, Елена Александровна Хмелева, Михаил Иванович Ясинский.

Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

Вручение подарков проводится в рамках акции Слуцкой районной организации ветеранов «Поздравим ветерана», приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подарки приобретены Белорусской республиканской организацией ветеранов. Вручение юбилейных медалей и подарков участникам и ветеранам Великой Отечественной войны продолжается.

Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

Восьми случчанам ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали и подарки

Слуцкий край

 
 
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Восьми случчанам ветеранам ВОВ военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов подполковник Игорь Витальевич Галь вручил юбилейные медали «75 лет...
 
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