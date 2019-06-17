В Петербурге водитель Mazda остановилась, чтобы пропустить уток. В нее сзади въехал Hyundai

Источник материала: Tut.by

В выходные в Санкт-Петербурге столкнулись автомобили Mazda и Hyundai Getz. Птицы вышли на дорогу, и водитель Mazda резко остановилась, в то время как едущий позади Hyundai затормозить не успел. Люди в аварии не пострадали. Более того, водители остановились и помогли уткам перейти проезжую часть.