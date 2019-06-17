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Власти бьют тревогу из-за растущего числа трудовых мигрантов в западные страны. Выход есть
Источник материала: Tut.by
Белорусские власти который год
Но пока крупных западных компаний, открывших дело на территории нашей страны, относительно немного, а их сотрудники-белорусы составляют незначительное число в общей массе трудоспособного населения Беларуси. Завтра твоей страны на основании годовых отчетов публичных компаний из Европы составило рейтинг крупнейших западных работодателей на территории Беларуси. Учитывались опубликованные данные по числу персонала на 31 декабря 2018 года.
Лидером рейтинга стал финский розничный холдинг Kesko. Он через компанию Kesko Senukai контролирует на территории Беларуси сеть строительных гипермаркетов «ОМА», в которых работало в конце прошлого года 2858 человек. Это — третий показатель после Финляндии (11 878 сотрудников) и Литвы (4 016). В Беларуси у Kesko больше сотрудников, чем в Норвегии, Швеции, Латвии, Польше и Эстонии.
Второе место заняла австрийская телекоммуникационная компания A1 Telekom Austria Group, владельцем контрольного пакета которой является мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу. В семи компаниях группы, которые зарегистрированы в Беларуси, на 31 декабря 2018 года работал 2581 сотрудник. В структуре группы — это тоже третий показатель после Австрии (8 010 человек) и Болгарии (3 685). По числу сотрудников Беларусь опережает Хорватию, Сербию, Македонию и Словению.
Приближается к 2 тысячам сотрудников (1 829) на территории Беларуси еще один австрийский холдинг Raiffeisen Bank International.
Для финской компании Olvi Group Беларусь — главный рынок труда. На заводе «Лидское пиво» и дистрибуторской компании работало 716 человек, тогда как на финских предприятиях холдинга — 371 сотрудник.
Напомним, испанская компания Inditex в августе 2017 года в столичном ТЦ Dana Mall
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Один из выходов из ситуации - создание на месте привлекательных условий для иностранных инвесторов, которые могли бы внедрять в Беларуси западные стандарты...
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