Власти бьют тревогу из-за растущего числа трудовых мигрантов в западные страны. Выход есть

Источник материала: Tut.by

Белорусские власти который год бьют тревогу из-за растущего числа трудовых мигрантов в западные страны. Выход есть. Один из выходов из ситуации — создание на месте привлекательных условий для иностранных инвесторов, которые могли бы внедрять в Беларуси западные стандарты ведения бизнеса, организации труда и его оплаты.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Но пока крупных западных компаний, открывших дело на территории нашей страны, относительно немного, а их сотрудники-белорусы составляют незначительное число в общей массе трудоспособного населения Беларуси. Завтра твоей страны на основании годовых отчетов публичных компаний из Европы составило рейтинг крупнейших западных работодателей на территории Беларуси. Учитывались опубликованные данные по числу персонала на 31 декабря 2018 года.

Лидером рейтинга стал финский розничный холдинг Kesko. Он через компанию Kesko Senukai контролирует на территории Беларуси сеть строительных гипермаркетов «ОМА», в которых работало в конце прошлого года 2858 человек. Это — третий показатель после Финляндии (11 878 сотрудников) и Литвы (4 016). В Беларуси у Kesko больше сотрудников, чем в Норвегии, Швеции, Латвии, Польше и Эстонии.

Второе место заняла австрийская телекоммуникационная компания A1 Telekom Austria Group, владельцем контрольного пакета которой является мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу. В семи компаниях группы, которые зарегистрированы в Беларуси, на 31 декабря 2018 года работал 2581 сотрудник. В структуре группы — это тоже третий показатель после Австрии (8 010 человек) и Болгарии (3 685). По числу сотрудников Беларусь опережает Хорватию, Сербию, Македонию и Словению.

Компания-работодатель Дочерние компании в Беларуси Отрасль Число сотрудников в Беларуси на 31 декабря 2018 года Kesko (Финляндия) ОМА Ретейл 2 858 A1 Telekom Austria Group (Австрия) Велком, ТА-Инжиниринг, Адельфина (в ликвидации), Солар Инвест, Витебский областной техноторговый центр Гарант (в ликвидации), А1 Контент, Гомельский региональный технологический торговый центр Гарант Телекоммуникации, IT, энергетика 2 581 Raiffeisen Bank International (Австрия) Приорбанк, Райффайзен-Лизинг Финансы 1 829 Grupa Kapitałowa Getin Holding (Польша) Идея Банк, Идея Финанс, Идея Брокер Финансы 892 Olvi Group (Финляндия) Лидское пиво, Торговый дом Лидское пиво Пивоварение 716 Medicover (Швеция) Синэво Медуслуги 403 Inditex (Испания) Группа розничных компаний Ретейл 298

Приближается к 2 тысячам сотрудников (1 829) на территории Беларуси еще один австрийский холдинг Raiffeisen Bank International.

Для финской компании Olvi Group Беларусь — главный рынок труда. На заводе «Лидское пиво» и дистрибуторской компании работало 716 человек, тогда как на финских предприятиях холдинга — 371 сотрудник.

Напомним, испанская компания Inditex в августе 2017 года в столичном ТЦ Dana Mall с другими своими брендами открыла один из самых больших магазинов Zara в Восточной Европе.