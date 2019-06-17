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Курсы валют и криптовалют на сегодня

18.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Утром во вторник белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю, но немного укрепился к доллару. Биткойн -57.13.

Курс доллара опустился всего на 0,0002 рубля до 2,0618 BYN/USD.

Курс евро частично восстановился после вчерашнего обвала, подорожав на 0,0058 рубля до 2,3177 BYN/EUR. Напомним, что торги в понедельник завершились для европейской валюты разгромом — курс евро рухнул на 0,0188 BYN до минимума за 11 месяцев.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0002 рубля до 3,2087 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает уже четвёртые торги подряд.

Bitcoin − 9145.24$ (-57.13);

Bitcоin Cash/ВСС – 418.53$ (-12.92);

DigitalCash − 156.17$ (-2.31);

Еthеreum − 268.78$ (-3.16);

ZCаsh − 103.31$ (+7.71);

Monero − 97.67$ (+0.28).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Утром во вторник белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю, но немного укрепился к доллару. Биткойн -57.13.
 
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