Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Утром во вторник белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю, но немного укрепился к доллару. Биткойн -57.13.

Курс доллара опустился всего на 0,0002 рубля до 2,0618 BYN/USD.

Курс евро частично восстановился после вчерашнего обвала, подорожав на 0,0058 рубля до 2,3177 BYN/EUR. Напомним, что торги в понедельник завершились для европейской валюты разгромом — курс евро рухнул на 0,0188 BYN до минимума за 11 месяцев.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0002 рубля до 3,2087 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает уже четвёртые торги подряд.

Bitcoin − 9145.24$ (-57.13);

Bitcоin Cash/ВСС – 418.53$ (-12.92);

DigitalCash − 156.17$ (-2.31);

Еthеreum − 268.78$ (-3.16);

ZCаsh − 103.31$ (+7.71);

Monero − 97.67$ (+0.28).



