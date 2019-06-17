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Женщинам нельзя спать при включенном телевизоре, это может привести к ожирению

18.06.2019 11:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сон при включенном телевизоре или при искусственном освещении может быть фактором риска набора веса и даже развития ожирения у женщин,  у мужчин, скорее всего, тоже, говорится в новом исследовании, проведенном Национальными институтами здоровья США.

В исследовании ученые использовали данные 43722 женщин, полученные в ходе исследовании Sister Study, которое изучало факторы риска рака молочной железы и других болезней. Возраст участниц был 35-74 года, они не болели раком и болезнями сердца, никто из них не работал в ночное время. Среди прочего, они отвечали на вопрос, при каком освещении они спят.

"Эволюционно мы должны спать ночью, в темном месте. Это гораздо более важно, чем многие представляют, по разным причинам, связанным со здоровьем", - говорит автор исследования Дэйл Сандлер.

Воздействие света и темноты помогает поддерживать внутренние часы организма, которые регулируют обмен веществ, гормоны сна, артериальное давления и другие функции организма.

В исследовании у женщин проверяли показатели здоровья, также они периодически отвечали на вопросы. Те, кто сообщал о сне в ночное время с включенным телевизором или с другим источником света, набирали не менее пяти килограмм веса в течение пяти лет по сравнению с теми, кто спал в темноте. Риск ожирения у них повышался на 30%.

Сандлер говорит, что она уверена, что такая прибавка в весе не была связана с ночной едой, потому что анализ учитывал такие факторы набора массы тела, как диета, физические упражнения и продолжительность сна.

Авторы предполагают, что у мужчин можно ожидать такого же эффекта воздействия света во время сна, но в этом исследовании мужчины не участвовали.

Ранее небольшие исследования на животных и людях связывали длительное воздействие света и увеличение веса. В настоящее время остается непонятен механизм этого феномена, но ученые предполагают, что речь может идти о нарушении выработки гормонов сна и аппетита.

 
 
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Сон при включенном телевизоре или при искусственном освещении может быть фактором риска набора веса и даже развития ожирения у женщин,  у мужчин, скорее всего,...
 
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