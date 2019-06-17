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velcom | A1 завершил модернизацию сети к II Европейским играм

18.06.2019 11:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 завершил подготовку ко II Европейским играм. Для того чтобы обеспечить гостей и участников соревнований надежной связью, на ключевых спортивных площадках были смонтированы передвижные мобильные станции, установлены 270 радиомодулей, было проложено свыше 49 км кабелей и улучшена пропускная способность и емкость более 1200 базовых станций по всей стране.

Работы по подготовке к проведению II Европейских игр осуществлялись сразу по нескольким направлениям. Первое из них коснулось обеспечения устойчивого соединения в местах, где ожидается наибольшая нагрузка на сеть. С этой целью на ключевых официальных площадках II Европейских игр появятся 6 передвижных базовых станций, три из которых были изготовлены и усилены в техническом плане по специальному заказу velcom | A1 в преддверии II Европейских игр.

Второе направление работ включало мониторинг качества сети на более чем 50 крупных объектах, входящих в инфраструктуру II Европейских игр. Так, специалистами компании velcom | A1 были модернизированы существующие либо развернуты специальные решения для обеспечения качественной связи в условиях повышенных нагрузок. Обеспечить 55 тыс. гостей и участников соревнований надежной мобильной связью помогут дополнительные несущие на 450 базовых станциях, а общая длина проложенных с этой целью кабелей составляет 49 км. Кроме того, была проведена проверка связи на 208 объектах придорожного сервиса по трассам M1, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10. На 14 объектах связь была улучшена с помощью локальных технических решений. 

Еще одним важным направлением работ по подготовке ко II Европейским играм стали успешное завершение совместных проектов velcom | A1 и БелЖД по улучшению качества покрытия сети вдоль "критских коридоров", а также установки бесплатной сети Wi-Fi и улучшению покрытия 3G внутри самих вагонов электропоездов, обслуживающих пассажирское движение, а также запуск связи в тоннелях Минского метрополитена.

"Компания velcom | A1 рада поддержать спортивное событие мирового уровня, каковым являются II Европейские игры в Минске, и встретить его гостей и участников в лучших традициях белорусского гостеприимства. Современные услуги связи помогают человеку в любой стране чувствовать себя как дома. На протяжении всего периода подготовки ко II Европейским играм мы работали над тем, чтобы предоставить такую возможность всем — и гостям Беларуси, и ее жителям", – отметил первый заместитель генерального директора velcom | A1 Николай Юшкевич.

II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов, – пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тысяч спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тысяч официальных участников, а соревнования планируется транслировать в 160 странах мира. С подробной информацией можно ознакомиться на Официальном сайте II Европейских игр 2019 года в Минске https://minsk2019.by/ru.

 
Теги: Минск
 
 
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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 завершил подготовку ко II Европейским играм. Для того чтобы обеспечить гостей и участников соревнований надежной...
 
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