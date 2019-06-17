ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС выделил авансом 1,5 млн евро на строительство рентген-сканера в пункте пропуска "Берестовица"

18.06.2019 11:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Европейский союз выделил авансовый платеж на строительство инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска “Берестовица”, сообщили в Гродненской региональной таможне.

"Авансовый платеж в сумме порядка 1,5 млн евро выделен Европейским союзом на строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска Берестовица Гродненской региональной таможни, которая выступает ведущим бенефициаром данного международного проекта", - рассказали в ведомстве.

По информации таможни, проект осуществляется в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". Общий финансовый вклад ЕС в проект составит более 4 млн евро.

В Гродненской регионально таможне отметили, что наряду со строительством рентгеновской сканирующей системы в пункте пропуска "Берестовица" также будут внедрены современные системы контроля, в том числе обеспечивающие безопасность на границе. Здание для сотрудников будет включать и помещение для водителей, ожидающих завершение сканирования транспортного средства. Подготовка специалистов по изучению сканограмм также предусмотрена проектом.

"Применение стационарного инспекционно-досмотрового комплекса будет способствовать сокращению времени проведения таможенного контроля, поскольку так называемый метод "неинтрузивного" досмотра позволяет без вскрытия транспортного средства досконально изучить его содержимое в среднем за 10-15 минут, в то время как ручной досмотр может занимать до 8 часов", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в пункте пропуска "Берестовица" функционирует мобильный инспекционно-досмотровый комплекс.

С начала года с применением инспекционно-досмотровых комплексов Гродненской региональной таможней выявлено более 600 правонарушений, общая стоимость незаконно перемещаемых товаров составила свыше Br2,7 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз выделил авансовый платеж на строительство инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска “Берестовица”, сообщили в Гродненской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика