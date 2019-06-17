Источник материала: Интерфакс

Европейский союз выделил авансовый платеж на строительство инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска “Берестовица”, сообщили в Гродненской региональной таможне.

"Авансовый платеж в сумме порядка 1,5 млн евро выделен Европейским союзом на строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска Берестовица Гродненской региональной таможни, которая выступает ведущим бенефициаром данного международного проекта", - рассказали в ведомстве.

По информации таможни, проект осуществляется в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". Общий финансовый вклад ЕС в проект составит более 4 млн евро.

В Гродненской регионально таможне отметили, что наряду со строительством рентгеновской сканирующей системы в пункте пропуска "Берестовица" также будут внедрены современные системы контроля, в том числе обеспечивающие безопасность на границе. Здание для сотрудников будет включать и помещение для водителей, ожидающих завершение сканирования транспортного средства. Подготовка специалистов по изучению сканограмм также предусмотрена проектом.

"Применение стационарного инспекционно-досмотрового комплекса будет способствовать сокращению времени проведения таможенного контроля, поскольку так называемый метод "неинтрузивного" досмотра позволяет без вскрытия транспортного средства досконально изучить его содержимое в среднем за 10-15 минут, в то время как ручной досмотр может занимать до 8 часов", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в пункте пропуска "Берестовица" функционирует мобильный инспекционно-досмотровый комплекс.

С начала года с применением инспекционно-досмотровых комплексов Гродненской региональной таможней выявлено более 600 правонарушений, общая стоимость незаконно перемещаемых товаров составила свыше Br2,7 млн.