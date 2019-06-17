Минчанка пыталась убить своего 10-месячного сына, ребенка спас отец

Источник материала: Интерфакс

Следователи устанавливают обстоятельства покушения на убийство 10-месячного ребёнка в Минске, сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 17 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о причинении телесных повреждений 10-месячному мальчику. По данным следствия, 34-летняя женщина во дворе жилого дома на ул.Мазурова в Минске с целью умышленного лишения жизни причинила своему сыну тяжкие травмы, однако не довела свой умысел до конца по независящим от неё обстоятельствам. Ее действия были пресечены отцом ребёнка", - рассказали в СК.

По информации ведомства, управлением Следственного комитета по г.Минску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (покушение на убийство заведомо малолетнего). Подозреваемая задержана, помещена в РНПЦ психического здоровья.

"В рамках расследования проводятся допросы свидетелей трагедии и иные следственные действия. Ребёнок госпитализирован в учреждение здравоохранения в крайне тяжёлом состоянии", - добавили в комитете.