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Беларусь гастрономические туристы из России оценивают наравне с Италией и Францией

18.06.2019 10:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических путешествий по итогам интернет-опроса среди российских туристов составило аналитическое агентство ТурСтат.

Авторы рейтинга призывают обратить внимание на важность гастрономии в жизни людей. Каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания и гастрономии, отмечают эксперты

В топ-10 вошли: Санкт-Петербург, Грузия, Казань, Москва, Армения, Подмосковье, Беларусь, Италия, Франция, Владимирская область и Краснодарский край РФ.

За Грузию как лучшее зарубежное направление гастрономического туризма отдали 16% голосов, за Армению — 10%, за Беларусь, Италию и Францию — по 6%.

 
 
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Рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических путешествий по итогам интернет-опроса среди российских туристов составило аналитическое...
 
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