Литовские желдороги инвестируют 300 млн евро в обновление вагонного парка, чтобы ездить по Беларуси и России

Источник материала: Интерфакс

LG Cargo, дочернее предприятие государственной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") по перевозке грузов, планирует инвестировать в обновление вагонов и электровозов, что позволит в ближайшие годы заметно увеличить объем грузоперевозок.

"Сейчас у нас почти 8 тыс. вагонов разных типов. Однако сегодня наш парк не может ехать в Беларусь, на Украину, в Россию или Казахстан, так как по техническим нормативам вышел срок эксплуатации вагонов. Мы подготовили программу обновления парка вагонов", - сообщил агентству BNS глава компании Эгидиюс Лазаускас. По его словам, LG Cargo планирует купить 5 тыс. вагонов, цены на них колеблются от 40 тыс. до 60 тыс. евро. Таким образом, инвестиции могут составить от 200 млн до 300 млн евро.

Лазаускас также отметил, что в связи с электрификацией железной дороги от станции Кена (на границе с Беларусью) до Клайпеды придется покупать и электровозы, которых у компании сейчас нет. "План электрификации ж/д коридора через Литву (из Кены в Клайпеду) - 2024 год, она (электрификация - ИФ) должна быть завершена, и у нас должны быть куплены локомотивы, возможно, несколько десятков. В смысле инвестиций это очень большие цифры. На сегодняшний день (имеем - ИФ) 100 магистральных локомотивов", - сказал он.

Лазаускас напомнил, что в прошлом году компания перевезла около 57 млн тонн грузов, до 2030 года планируется увеличить грузоперевозки до 70 млн тонн в год. "Перевод какой-то части полуприцепов на платформы - необязательно конкурируя напрямую с автоперевозчиками, но в кооперации с ними, тоже может дать определенное ускорение. Когда мы говорим о 70 млн тонн, я не хочу ограничиваться одной Литвой, мы говорим и о других рынках, где мы можем успешно присутствовать, например, о Польше", - сказал он, уточнив, что в настоящее время литовско-польскую границу ежегодно пересекает около 20 млн тонн грузов, которые перевозятся грузовым транспортом.

Lietuvos gelezinkeliai разработала стратегию деятельности до 2030 года, которая предполагает увеличение перевозок грузов за 12 лет на 30% - до 70 млн тонн в год, пассажиров - в 2 раза, до 8 млн человек, доходов - 60%, до 725 млн евро. Инвестиции в развитие планируются в размере 7 млрд евро.

Сообщалось также, что сейм Литвы в декабре 2018 года утвердил план реорганизации государственной компании "Литовские железные дороги", предусматривающий разделение на три отдельных самостоятельных предприятия по видам деятельности: пассажирские перевозки, грузовые перевозки, управление железнодорожной инфраструктурой. Их акции будут принадлежать Lietuvos gelezinkeliai, а акции последней останутся у государства.