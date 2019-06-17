В Колумбии будет открыто белорусское посольство

Источник материала: Интерфакс

Посольство Беларуси будет открыто в Колумбии в текущем году.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N396, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Документом министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание посольства Беларуси в Колумбии в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на эти цели.