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В Колумбии будет открыто белорусское посольство

18.06.2019 10:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Посольство Беларуси будет открыто в Колумбии в текущем году.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N396, опубликованном на Национальном правовом  интернет-портале.

Документом министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание посольства Беларуси в Колумбии в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на эти цели.

 
 
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Посольство Беларуси будет открыто в Колумбии в текущем году. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N396, опубликованном на Национальном...
 
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