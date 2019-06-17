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В Колумбии будет открыто белорусское посольство
Источник материала: Интерфакс
Посольство Беларуси будет открыто в Колумбии в текущем году.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N396, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Документом министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание посольства Беларуси в Колумбии в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на эти цели.
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Посольство Беларуси будет открыто в Колумбии в текущем году. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N396, опубликованном на Национальном...
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